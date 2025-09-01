„Ticket-Alarm“! Jetzt auch bei diesem Zeltfestival-Ruhr-Star

Das Zeltfestival Ruhr ist schon seit Freitag (22. August) voll im Gange. Insgesamt 17 Tage lang können Besucher auf dem Gelände am Kemnader See in Bochum zahlreiche Stars und Sternchen live erleben: Von Comedy-Shows über Musik-Acts bis hin zum Kindertheater ist hier für jeden was dabei.

Wer hofft, spontan noch Tickets für den Auftritt seines Lieblings-Acts kaufen zu können, könnte bitter enttäuscht werden. Viele Auftritte auf dem Zeltfestival Ruhr sind bereits restlos ausgebucht. Andere gehen nun in die letzte Runde des Ticket-Verkaufs – wie auch Tickets für Christian Steiffen.

Zeltfestival Ruhr: Für ihn gibt es nur noch wenige Tickets

Am Freitag (5. September) bringt Christian Steiffen das Disco-Feeling direkt nach Bochum. „Ticket-Alarm: Auch für Christian Steiffen at Zeltfestival Ruhr 2025 brechen wir den allerallerletzten Stapel Tickets an“, heißt es in einem Facebook-Beitrag des Zeltfestivals. Wer also noch beim Auftritt des „Gott of Schlager“ dabei sein will, sollte sich jetzt beeilen!

Auch interessant: Großer Andrang bei Zeltfestival-Eröffnung in Bochum – Besucher begeistert: „Bereue es, dass ich zum ersten Mal hier bin“

Schon am Freitag (5. September) um 19.30 Uhr – Einlass ist um 18.30 Uhr und das Gelände des Zeltfestivals Ruhr öffnet schon um 16 Uhr – können Fans des Schlagersängers zu seinen Hits abfeiern. Bei der „Ich komme! Open Air Tour 2025“ versetzt der Star Besucher in Party-Laune. Hits wie „Ich fühl‘ mich Disco“ oder „Eine Flasche Bier“ haben schon lange einen Platz im Herzen der treuen Partygemeinde und mittlerweile Kult-Status erreicht.

Tolle Auftritte mit Hammer-Stars

Außer dem Schlagersänger treten noch viele andere berühmte Künstler auf dem Zeltfestival Ruhr auf. Musik-Fans freuen sich auf Giovanni Zarrella, Max Giesinger, Leony oder Comedian Michael Mittermeier. Für viele Shows gibt es schon keine Tickets mehr, für einige sind noch Resttickets übrig. Also: „An die Tasten, fertig, los!“

Mehr Nachrichten:

Fans bekommen die letzten Tickets für das Christian Steiffen-Konzert am 5. September um 19.30 Uhr für 61,10 Euro.