Thyssen-Krupp: In Bochum gab es schlechte Nachrichten für Hunderte Mitarbeiter.

ThyssenKrupp in Bochum: Komplettes Stahlwerk schließt! Und das ist noch nicht alles

Bochum. Das ist Schock für 500 Mitarbeiter von Thyssen-Krupp: Das Werk des Stahlriesen an der Castroper Straße in Bochum wird dicht gemacht.

Das berichtet die WAZ.

Die schlimme Nachricht demnach am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung von Thyssen-Krupp „Electrical Steel“ verkündet.

Thyssen-Krupp in Bochum: 1000 Stellen fallen weg

Die meisten der 500 betroffenen Mitarbeiter sollen Jobs in Duisburg oder anderen Thyssen-Standorten bekommen - betriebsbedingte Kündigungen soll es laut dem WAZ-Bericht nicht geben.

In Bochum könnte außerdem in nicht allzu ferner Zukunft zur Schließung der Wambreitbandstraße kommen. Dort sind ebenfalls 500 Menschen beschäftigt - insgesamt würden dann rund 1000 Jobs in Bochum wegfallen.

Den ganzen WAZ-Artikel gibt es hier.