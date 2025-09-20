Bochum trauert um eine Kult-Figur – „Tauben-Flüsterer“ Horst ist tot

„Man muss einfach ein Herz für Tiere haben.“ Horst Martin Braun (✝ 62) aus Bochum war vielen ein Begriff. Doch nicht etwa wegen seines Namens, sondern vielmehr wegen seiner Spitznamen „Tauben-Flüsterer“ oder „Taubengott“.

Doch nun ist die Kult-Figur aus NRW tot – viele trauern um ihn.

„Tauben-Flüsterer“ aus Bochum ist verstorben

Horst Martin Braun war täglich in der Bochumer Innenstadt unterwegs – immer im selben Look (>> wir berichteten). So hatte er stets seine weiße Puma-Cappie auf dem Kopf, trug eine schwarz-weiße College-Jacke und dazu einen bunt-karierten Schall. All das trug er aus gutem Grund, wie er gegenüber „BoToGo“ betonte: „Die Tauben erkennen einen, die können sich Gesichter merken. Ich muss immer gleich angezogen sein, sonst könnten sie mich nicht erkennen.“ Offenbar schien das zu stimmen, denn nach wenigen Minuten begrüßten ihn viele der Tauben, indem sie auf seinen Kopf oder seine Schulter flogen.

Nun ist der „Tauben-Flüsterer“ aus Bochum gestorben, wie der Verein Stadttauben Bochum e. V. auf seiner offiziellen Facebook-Seite mitteilte. Der Verein nimmt Abschied und würdigt ihn mit den Worten: „Sein Engagement, seine Herzenswärme und die liebevolle Fürsorge für die Stadttauben werden uns stets in Erinnerung bleiben.“ Weiter fügen sie hinzu: „Im Namen des Vereins Stadttauben Bochum sprechen wir seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden, unser tief empfundenes Beileid aus. Die Tauben, die er so sehr geliebt hat, und wir als Gemeinschaft werden ihn sehr vermissen.“

Bochumer nehmen Abschied: „Ruhe in Frieden“

Und nicht nur sie nehmen Abschied, sondern auch zahlreiche Leute auf Facebook, denen Horst ein Begriff ist. So schreibt etwa eine Userin: „Nein! Das tut mir wahnsinnig leid, zu lesen! Fand’s schlimm, wie er sich teilweise immer wieder rechtfertigen musste! Ein Herzensmensch mit einer wirklich besonderen Beziehung zu den Tauben!“ Ein anderer fügt hinzu: „Ruhe in Frieden. Wenn jemand einen Platz im Himmel hat, dann bist du es. Danke für alles.“

Ein User trifft es für viele auf den Punkt: „Er war ein sehr warmherziger Mensch. Habe ihn durch Stadttauben-Hilfe e.V. kennen gelernt. Er war immer für die Tauben in Bochum da. Ich wünsche seinen Angehörigen und Freunden viel Kraft.“