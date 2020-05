Sparkasse: Bochumer sieht ausgerechnet DAS im Fenster der Bank – und kommt aus dem Lachen nicht mehr raus

Bochum. Einem Passanten fiel beim Gang durch Bochum eine skurrile Erscheinung in einem Fenster der Hauptfiliale der Sparkasse auf.

Was er sah, war vermutlich nicht für seine Augen bestimmt – oder doch? Doch tatsächlich scheint es, als stünde in einem Sparkassen-Fenster eine Frau in Unterwäsche. Oder handelt es sich gar um eine neue erotische Werbekampagne der Sparkasse?

Sparkasse: Filiale in Bochum bietet witzigen Anblick

Ein Foto von dem skurrilen Anblick postete Christoph Lotz in einer Bochum-Gruppe bei Facebook. „Gut zu wissen, dass hier hart gearbeitet wird“, witzelt er neben dem Bild.

Sparkasse Bochum: Unerwartetes im Fenster des Geldinstituts. Foto: Christoph Lotz

Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, dass da keine echte Frau am Fenster steht und dass es sich auch nicht etwa um einen Werbeplakat oder -Aufkleber der Sparkasse handelt.

Vielmehr spiegelt sich, steht man im richtigen Winkel davor, ein Plakat gegenüberliegenden Modehauses Baltz im genau Fenster des Geldinstituts!

Foto: Sparkasse Bochum

Das bestätigt Britta Volmerding, Pressesprecherin der Sparkasse Bochum.

Mitarbeiter der Sparkasse können mitschmunzeln

Das Facebook-Posting finden auch sie und ihre Kollegen amüsant: „Wir haben herzlich gelacht! Die Zeiten sind ernst genug, da ist es schön, wenn es auch mal etwas zum Schmunzeln gibt.“

-----------------

-----------------

Auch bei den Bochumern in der Facebook-Gruppe kommt die lustige Momentaufnahme gut an:

Jetzt machen die Securitymänner am Eingang auch Sinn...

Cool gesehen!

Was ist denn bei euch los?

Und dennoch: Sparkasse Bochum will auch in Zukunft ihrem Kerngeschäft treu bleiben und sich definitiv kein zweites Standbein in der Unterwäschebranche aufbauen. (vh)