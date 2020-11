Ruhrpark Bochum: In diesem Laden kannst du nichts kaufen – dennoch boomt er

Bochum. Im Ruhrpark in Bochum gibt es seit Ende Juli ein Geschäft, in dem man nichts kaufen kann.

Dort gibt der Kunde sogar etwas ab, bekommt aber immerhin ein kleines Geschenk dafür. Der Ruhrpark Bochum glaubte an diese Idee - und hat Erfolg.

Ruhrpark Bochum hat mit kurioser Laden-Idee Erfolg

Die Rede ist vom Pop-Up-Laden des Deutschen Roten Kreuzes, dem Blutspendedienst.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet einen Blutspendedienst im Ruhrpark Bochum an. Foto: Funke Foto Services

Seit dem 29. Juli können dort alle Blut spenden, die es möchten und dürfen. So will das Deutsche Rote Kreuz zum einen auf die Notwendigkeit des Blutspendens aufmerksam machen und zum anderen das Thema in den Fokus der Menschen rücken.

Und da das Konzept so gut läuft, hat der Ruhrpark Bochum eine Überraschung: Der Pop-Up-Blutspendedienst wird bis Ende Dezember verlängert.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Neues Geschäft eröffnet im Ruhrpark – du bekommst dort sogar ein Geschenk

NRW: Irrer Coup beim Zoll – Täter erbeuten 6,5 Millionen Euro! Polizei setzt gigantische Belohnung aus

NRW: Armin Laschet will freie Tage an Karneval kürzen – und hat dafür DIESE Idee

Thyssenkrupp: Übernahme aus England? So soll das Land NRW den Konzern nun retten

-------------------------------------

Öffnungszeiten des Blutspendediensts

Der Pop-Up hat montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Store befindet sich neben PicturePeople Baby und gegenüber von der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale.

Der Ruhrpark Bochum sagt zu der Idee des Blutspendedienstes neben Shopping-Läden: „Blutspenden werden derzeit dringend benötigt! In der neuen, temporären Zweigstelle des DRK könnt ihr euren Beitrag leisten – damit alle Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten versorgt sind.“ Als Anreiz, neben dem Aspekt möglicherweise durch eine Blutspende Leben zu retten, gibt es einen Imbissgutschein und auch noch ein kleines Geschenk.

----------------

Das ist das Deutsche Rote Kreuz

gegründet 1921 in Bamberg

3 Millionen Mitglieder

Bewegung Rotes Kreuz ist größte humanitäre Organisation der Welt

DRK weltweit in Krisengebieten unterwegs

Trinkwasserversorgung, Katastrophenhilfe und Kampf gegen Epidemien sind unter anderem internationale Aufgaben

----------------

Zusätzlich bietet das Deutsche Rote Kreuz diese Woche eine kostenlose Typisierung an. Hierbei wird das Blut im Labor auf bestimmte Merkmale hin untersucht und mit Leukämie-Patienten auf der ganzen Welt abgeglichen. Alle Fragen rund um das Thema Typisierung und Leukämie beantwortet das Fachpersonal der Westdeutschen Sendezentrale noch bis Samstag im Ruhr Park.

>>> Essen: St. Martin fällt aus – doch eine Mutter denkt sich besondere Alternative für ihre Kinder aus

Du möchtest dort Blut spenden? Dann mach dir am besten online einen Termin auf der Seite https://www.blutspendedienst-west.de/.