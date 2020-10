Ruhrpark Bochum: DIESE Corona-Änderung bringt Kunden auf die Palme – „Bescheuertes Experiment“

am 01.10.2020 um 06:20

Das Coronavirus und die dazugehörigen Schutzmaßnahmen sorgen weiter für Diskussionen. So verärgert eine Änderung der Corona-Schutzmaßnahmen im Ruhrpark Bochum aktuell die Besucher. Grund für die Änderung ist eine bauliche Besonderheit im Ruhrpark Bochum.

Ruhrpark Bochum: Sonderfall sorgt für spezielle Corona-Regel

In den Shoppingcentern im Ruhrgebiet gilt seit Monaten eine durchgehende Maskenpflicht – nur der Ruhrpark Bochum bildet eine Ausnahme.

Das ist der Ruhrpark Bochum:

wurde im November 1964 erlffnet

gehört mit 115.000 Quadratmeter Fläche zu den größten Einkaufszentren in Deutschland

Mehr als 160 Shops

Im Besitz des Shopping Center-Entwicklers Unibail-Rodamco-Westfield

Denn seit letztem Freitag müssen Besucher dort nur noch in den Geschäften selbst, nicht aber im nur teilweise überdachten Ruhrpark einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das verkündete der Betreiber auf Facebook.

„Gemäß der neuen Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW besteht in Freiluft-Shopping-Centern und somit auch auf dem Ruhrpark-Gelände in den offenen Bereichen des Centers ab sofort keine Maskenpflicht mehr“, heißt es in dem Beitrag.

Laut der neuen Verordnung, die seit dem 1.September in Kraft ist, müssen gilt die Maskenpflicht nur „in umbauten Räumen von Einkaufszentren“ (§ 2, Abs. drei, Satz vier).

Ruhrpark Bochum: Sonderregelung spaltet die Besucher

Auch wenn die Masken außerhalb der Geschäfte des Ruhrparks keine Pflicht mehr sind, „steht es jedem Besucher frei, auch außerhalb der Shops einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, erklärt das Shoppingscenter.

Doch das reicht vielen Kunden nicht, sie kritisieren auf Facebook:

„Sie vergraulen damit viele Einkäufer, die dadurch jetzt zurecht empört sind. Wollen sie allen Ernstes die Gesundheit der älteren oder chronisch Kranken Menschen aufs Spiel setzen, nur für so ein bescheuertes Experiment?Sehr unverantwortlich!“

„Für mich ein falsches Signal bei steigenden Infektionszahlen. Schade, dass solch eine Maßnahme als Erfolg präsentiert wird. Rücksichtnahme und Schutz von Mitmenschen sollten im Vordergrund stehen.“

„Dann werde ich den Ruhr Park weiterhin meiden. Mag es in dieser Zeit nicht so kuschelig und nun ohne Maske....“

Andere Menschen dagegen freuen sich über die Änderung, sehen sie als längst überfällig an – und planen ihren nächsten Besuch im Ruhrpark, den sie wegen der Maskenpflicht bisher vermieden haben.

So ist es auch mit der wegfallenden Maskenpflicht im Ruhrpark Bochum wie mit den meisten Themen während der Corona-Krise: Rücksichtnahme aufeinander und Einhaltung des Mindestabstandes bleiben auch ohne Maske Pflicht. (kv)