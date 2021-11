Ruhr Park Bochum: Neuer Laden eröffnet! Kunden diskutieren hitzig über den Namen – „Wow, das ist makaber“

Die Besucher des Ruhr Park in Bochum dürfen sich ab Donnerstag über einen neuen Laden freuen.

Am 18. November wird das Shopping-Center in Bochum um ein Geschäft reicher. Der Name des Ladens sorgt schon vor der Eröffnung für große Diskussionen.

Ruhr Park Bochum: Neuer Laden!

Dabei geht es um den Burger-Laden „Traumkuh“. Nachdem das Team bereits Filialen in Hamburg, Frankfurt und Essen eröffnet hatte, gibt es ab Donnerstag auch eine Niederlassung im Ruhr Park Bochum.

Auf der Speisekarte stehen eine Vielzahl an Burger-Variationen sowie Poutine, eine Spezialität aus Kanada – bestehend aus Kartoffelecken, Soße und verschiedenen Toppings. Während das Menü bei den Kunden keine Irritationen aufkommen lassen sollte, sorgt der Name des Ladens jedoch bei einigen Besuchern des Ruhr Park Bochum für hitzige Diskussionen.

Im Bochumer Ruhr Park gibt's bald Burger bei "Traumkuh". (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner

Ruhr Park Bochum: Besucher diskutieren über Namen des neuen Ladens

„Wow, das ist makaber“, meint eine Nutzerin auf der Facebook-Seite des Ruhr Park Bochum. Dort hatte das Shopping-Center seine Kunden über die Neueröffnung informiert. Eine andere Nutzerin stimmt ihr zu: „Das stimmt. Ich habe Bilder im Kopf, die ich nicht sehen will.“

„Der Name ist unpassend“, findet auch eine weitere Nutzerin, und die nächste Kundin des Ruhr Park Bochum schreibt ebenfalls: „Selbst als Fleischesser finde ich diesen Namen krass und absolut unpassend.“

Ruhr Park Bochum: Warum der ganze Wirbel?

Ein anderer Ruhr-Park-Kunde kann den Wirbel nicht nachvollziehen. Er schreibt: „Fleisch essen, aber nicht damit konfrontiert werden wollen, woher es kommt. Die Doppelmoral einiger Menschen ist irrsinnig komisch.“

Und wieder andere Kunden freuen sich einfach darauf, dass sie demnächst beim Einkaufen im Ruhr Park Bochum ein paar Burger essen können. „Voll gut“, schreibt eine Nutzerin, und eine andere meint: „Das werde ich testen.“

Über die Eröffnung der „Traumkuh“-Filiale in Essen hatten wir bereits berichtet. Damals hatten wir uns das Angebot der Frankfurter Burger-Kette ganz genau angeschaut (hier alle Infos). (dhe)