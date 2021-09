Ruhr Park Bochum ist ganz aus dem Häuschen – DAS wird auch im nächsten Jahr wieder möglich sein

Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum. Der Ruhr Park Bochum macht eine wichtige Ankündigung!

Schon länger können Shoppingfreunde, die neben dem Bummeln auch noch etwas Gutes tun wollen, im Ruhr Park Bochum Blutspenden. Auf einer Fläche neben dem Laden „Picture People Baby“ hat das Deutsche Rote Kreuz ein Blutspendezentrum aufgebaut. Dieses soll nun noch eine ganze Weile dortbleiben.

Ruhr Park Bochum: Blutspenden-Aktion verlängert

Wie der Ruhr Park Bochum auf Facebook bekannt gibt, ist die Kooperation mit dem DRK noch bis zum Sommer 2022 verlängert worden. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, wie gut die Spendemöglichkeit von den Besuchern des Ruhr Parks angenommen wird.

So verkündet das Shoppingcenter stolz: „Im vergangenen Jahr konnte der Blutspendedienst dort insgesamt 7.854 Blutspender begrüßen. Mehr als 1.500 von ihnen haben im Ruhr Park zum ersten Mal in ihrem Leben Blut gespendet. Euer Zuspruch ist so groß, dass der Ruhr Park inzwischen für 80 Prozent der Bochumer Blutspenden verantwortlich ist.“

Ruhr Park Bochum: Blutspenden auch weiterhin erwünscht

Das sind tolle Zahlen, auf die die Spender des Ruhrparks wirklich stolz sein können! Blutspenden ist enorm wichtig und kann Leben retten. Doch gerade in der Corona-Pandemie sind aufgrund von zurückgegangenen Spenden so manche Engpässe entstanden.

Bis zum Sommer 2022 kann im Ruhrpark Bochum Blut gespendet werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Deshalb ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich die spenden können, es auch tun. Dazu ruft auch der Ruhr Park auf. „Denkt doch deshalb bei eurem nächsten Ruhr Park-Besuch auch mal über eine Blutspende nach. Denn Blutkonserven werden weiterhin dringend benötigt.“

Wer jetzt schon weiß, dass er bei seinem nächsten Ausflug in den Ruhr Park Blut spenden möchte, kann sich vorab schon einen Termin geben lassen. >>> Hier kannst du dich anmelden.(cm)