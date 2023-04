Ruhr Park Bochum verkündet große Rückkehr – Familien können sich freuen: „Endlich“

Einige Zeit mussten die Besucher vom Ruhr Park Bochum auf einen beliebten Service verzichten. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten: die praktischen Räumlichkeiten sind wieder zurück.

Besonders Familien mit kleinen Kindern werden sich freuen. Denn mit der Rückkehr ist auch ein entspannter Shopping-Tag im Ruhr Park Bochum wieder leichter möglich.

Ruhr Park Bochum holt Ruheräume für Familien zurück

„Habt ihr schon gesehen? Shoppy’s Baby Lounge hat zwischen Backwerk und dem DRK-Blutspendezentrum wieder eröffnet!“, schreibt das Social-Media-Team vom Ruhr Park am Donnerstag (23. März) auf Facebook. Eigentlich kaum vorstellbar, dass Besucher die zurückgekehrten Räumlichkeiten übersehen haben.

Schließlich ist die bunte Tierwelt auf den Wänden durch die helle Beleuchtung und die Glasscheiben direkt präsent. Die „kindgerechten Räumlichkeiten“ sind jedoch nicht nur für Kinder ein echter Gewinn. Denn Sinn und Zweck des Ganzen ist eine kleine Verschnaufpause für die ganze Familie während eines langen Shoppingstages.

Besucher freuen sich über Wiedereröffnung

Während von einem zum anderen Shop gehetzt wird, können Eltern wie Kinder in den Räumen kurz zur Ruhe kommen und die Beine wieder neue Kraft tanken, denn für Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Doch das ist noch nicht alles: „Außerdem stehen euch in der Lounge Kabinen zum Wickeln und Stillen zur Verfügung sowie Fläschchenwärmer und Mikrowellen, die ihr kostenlos für eure Kids nutzen könnt“, so die Ankündigung.

Viele Muttis und Väter sind ganz begeistert anlässlich der Baby Lounge. „Endlich, haben die Ecke vermisst“, Mega. Wäre toll, wenn sie dauerhaft bleiben würde. Die Babylounges bei den Toiletten sind sehr stark frequentiert und teilweise muss man länger warten“ und „Sowas sollte es mehr geben“, kann man in den Kommentaren auf Facebook lesen.