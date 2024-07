Ruhr Park Bochum: Kunden haben die Schnauze voll – „Nie wieder“

Es war nur eine einfache Frage, die der Ruhr Park Bochum seinen Kunden stellte. Doch offenbar traf man damit einen wunden Punkt.

„Verratet uns in den Kommentaren doch mal, wo im Ruhr Park ihr am liebsten essen geht?“, schrieb der Ruhr Park Bochum am Sonntag (30. Juni) auf Facebook. Eine harmlose Frage, könnte man meinen. Doch mit den teilweise sehr kritischen Stimmen hat das Einkaufszentrum wohl nicht gerechnet.

Ruhr Park Bochum von Kunden abgestraft

Mehr als 30 gastronomische Betriebe gibt es im Ruhr Park Bochum, der wie das Centro Oberhausen seit einiger Zeit zur Unternehmenskette „Westfield“ gehört (>> hier mehr dazu). Bäckereien, Cafés, Fast-Food-Ketten, Pizza oder mediterrane Restaurants – eigentlich sollte für jeden Geschmack etwas vorhanden sein. Eigentlich.

Denn obwohl einige Kunden ihre Lieblings-Lokale nennen können – von „Nordsee“ über „L’Osteria“ bis „The Ash“: Die lobenden Rückmeldungen sind leider in der Unterzahl.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Kunden beschweren sich über Preise, Atmosphäre oder die Qualität des Essens – oder trauen geschlossenen Läden hinterher. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Irgendwie alles 0815 Fast-Food. Allgemein viel zu laut und jeder kann jedem auf den Teller gucken – zumindest, wenn man in der ungemütlichen Halle sitzt.“

„Der Grieche gegenüber von Baltz und der Ginyuu fehlen. […] Ansonsten ist vieles zu ungemütlich und hektisch. Ich möchte nicht erstmal eine halbe Stunde irgendwo anstehen, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ein neuer Grieche wäre super, wo man nicht nur Fast-Food bekommt“

„War gestern bei Red’s & White. Zu teuer, Pommes nicht richtig durch und bei der Currywurst war die Soße sehr scharf. Nie wieder.“

„Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich die Pasta Bar von früher, dort konnte man noch gut essen gehen. Es war immer schön.“

„Ein gutes Restaurant fehlt im Ruhr Park. Diese Schnell-Schnell-Ketten nerven nur. Alles sehr überteuert.“

Klar ist: Man kann es nie allen auf einmal recht machen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Ruhr Park sich das kritische Feedback seiner Kunden zu Herzen nimmt und Anpassungen an seinem gastronomischen Angebot vornimmt.