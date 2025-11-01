Ruhr Park Bochum lässt Besucher jubeln – aber nur für kurze Zeit

Lego-Zauber im Ruhr Park Bochum: Der Verein Bunte Steine e. V. bringt ab sofort kreative Bau-Fans in das größte Open-Air-Einkaufszentrum Deutschlands.

Bis zum 15. November wird die Aktionsfläche zwischen H&M Home und Pull&Bear erneut zum Mitmach-Paradies für alle Generationen. Vier Tage in der Woche – montags, freitags, samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr – ist hier alles möglich: Stecken, tüfteln, gestalten und staunen lautet das Motto.

Ruhr Park Bochum lockt Lego-Fans

Die Aktion „Vom Kinderzimmer ins Museum“ erfüllt jeden Bau-Traum. Kinder können ihre eigenen Meisterwerke auf großen Bauteppichen erschaffen oder Bau-Held spielen: Das Gemeinschaftsprojekt „Wir bauen eine Stadt“ lädt sie zum Mitmachen ein.

Ein Besuch lohnt sich auch für Erwachsene mit Herausforderungen wie „Baue deinen Lieblingssong“. Besonders beeindruckend ist die Ausstellung: Neben der Chinesischen Mauer und Ninjago gibt es Feuerwehrmodelle aus Bochum und Bauwerke wie mächtige Eisbrecher zu bestaunen.

Samstags wird der Kreativ-Wahnsinn noch größer: Workshops, Wettbewerbe und „Lego meets Carrera“ versprechen Spaß pur. Hier lautet die Aufgabe: Mit bunten Steinen eigene Rennwagen entwerfen und direkt auf der Carrera-Bahn testen. Den Feinschliff holen Bau-Fans von Experten und Modellkonstrukteuren, die ihre Techniken verraten.

„Nach der gelungenen Kooperation während der Dino City 2024 holen wir die beliebten, bunten Steine auch dieses Jahr zurück in den Westfield Ruhr Park. Der Verein verbindet Kreativität und Gemeinschaft ganz im Sinne unseres Erlebnis-Anspruchs“, erklärt Nils Lange, der General Manager des Ruhr Park Bochum, zum Start.

Wer nach Mitte November immer noch Feuer und Flamme für Lego ist, muss nicht traurig sein. Der Verein Bunte Steine e. V. bietet auch in seiner Vereinswerkstatt in Bochum-Harpen regelmäßig Termine zum kreativen Bauen und Stecken. Also nichts wie los – der Ruhr Park Bochum wartet mit bunten Steinen und unendlichem Bau-Spaß auf euch!