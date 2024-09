Ruhr Park Bochum spannt Besucher auf die Folter – bald ist es soweit

Der 26. September rückt immer näher. Am Dienstag (3. September) hat der Ruhr Park Bochum ein paar Hinweise geteilt, wer an dem Donnerstag Ende des Monats nun im Einkaufszentrum auftreten wird. Noch ist der „Mega-Star“ unbekannt. Doch Fans haben bereits einen heißen Kandidaten im Auge.

+++ Ruhr Park Bochum: Nach Hiobsbotschaft – jetzt kommt die nächste Veränderung auf Kunden zu +++

Wir sagen nur Bremen, Mallorca und Eiscreme. Na, klingelt es da bei dir? Bei vielen Kunden des Ruhr Park Bochum tut es das offensichtlich.

Ruhr Park Bochum will es noch nicht verraten

„Langsam wird es Zeit, euch zu verraten, welcher Mega-Star bei uns im Westfield Ruhr Park auftreten wird“, spannt das Einkaufszentrum die Kund weiter auf die Folter. Denn noch will es mit der Antwort nicht herausrücken, sondern gibt lediglich ein paar Hinweise. „So einfach wollen wir es euch dann doch nicht machen.“

Auch interessant: Ruhr Park Bochum: War es das mit dem kostenlosen Parken? Jetzt herrscht Klarheit

Auf Facebook teilt der Ruhr Park ein paar Bilder, darunter eins vom Bremer Dom, jeweils einer Packung Flutsch Finger und Cornetto Eis sowie eine Silhouette des Künstlers. Weitere Clous finden Interessierte in der Story. So soll der Star vom Sternzeichen her Steinbock sein, schon mal für C&A gemodelt haben und auf Mallorca aufgewachsen sein. Da kommen Fans bereits die ersten Vermutungen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ruhr Park Bochum: Besucher haben heißen Tipp

Den Followern der Facebook-Seite vom Ruhr Park kommen sofort einige Namen in den Sinn wie Pietro Lombardi, Wincent Weis oder auch Tim Benzko. Ein Name fällt allerdings besonders häufig: Nico Santos. Tatsächlich passen die Hinweise auf den Sänger wie die Faust aufs Auge. So ist der gebürtige Bremer auf Mallorca aufgewachsen, hat am 7. Januar Geburtstag, war für C&A in Werbespots zu sehen und hat für Langnese den Song-Klassiker „Like Ice In The Sunshine“ gecovert.

Wer für das Exklusiv-Konzert am 26. September dann wirklich nach Bochum kommen wird, erfahren Fans und Kunden allerdings erst am 5. September. Bis dahin müssen sie sich noch gedulden und können sich mit weiterem Rätselraten die Wartezeit vertreiben.