Ruhr Park Bochum macht irren Vorschlag – dann beginnt eine Diskussion bei Besuchern

Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum. Ist das ein Witz oder ein ernst gemeinter Vorschlag vom Ruhr Park Bochum?

Der Ruhr Park Bochum hat eine kontroverse Idee. Foto: IMAGO / Werner Otto

Der Ruhr Park in Bochum hat eine irre Idee und löst damit eine heiße Diskussion bei den Besuchern aus.

Ruhr Park Bochum: Diese irrwitzige Idee löst bei den Besuchern Diskussionen aus

Auf der eigenen Facebook-Seite veröffentlicht der Ruhr Park Bochum einen Post. Darin geht es um eine inciht ganz ernstgemeinte Idee. „Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, sollten am Montag nachgefeiert werden.“ Und damit übergibt das Einkaufszentrum das Wort an die Besucher.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

„Der Meinung seid ihr doch auch, oder?“, will das Einkaufzentrum wissen. Die Besucher fangen an, das Thema heiß zu diskutieren. Hier einige der dort genannten Argumente.

Ruhr Park Bochum: So reagieren die Besucher auf den Vorschlag

Arbeitnehmer dürften da zustimmend nicken – vor allem diejenigen, die auch an Feiertagen arbeiten müssen. „In anderen Ländern ist das sogar üblich“, merkt eine Besucherin an. In England beispielsweise, ergänzt eine andere. „Wenn Weihnachten aufs Wochenende fällt, dann sind zum Beispiel Montag und Dienstag frei“. Viele fänden die Idee sehr gut, aber leider nicht realistisch. „Träumen wir mal weiter.“

Ein Besucher des Ruhr Parks findet die Idee nicht besonders sinnvoll. „Das ist voll geil. Ein Einkaufszentrum möchte mehr freie Tage, um weniger Umsatz zu machen. Euer Socialmedia Team hat Marktwirtschaft nicht ganz verstanden.“ Darauf antwortet ihm ein anderer Besucher: „Dafür werden dann einfach die verkaufsoffenen Sonntage verdoppelt“. (mbo)