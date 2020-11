Ruhr Park Bochum: Shopping-Fans ganz außer sich! Dieser beliebte Shop eröffnet noch vor Weihnachten

Alles, was du über das drittgrößte Einkaufszentrum wissen musst.

Der Bochumer Ruhrpark in Zahlen

Shopping-Fans im Ruhr Park Bochum können jetzt vor Freude ausrasten!

Das Shopping-Center eröffnet in der Vorweihnachtszeit einige neue Geschäfte – darunter eine Modekette, die die Kundschaft im Ruhr Park Bochum besonders freuen dürfte.

Ruhr Park Bochum: Modekette eröffnet noch vor Weihnachten

Das Shopping-Center hält in der Vorweihnachtszeit einige Überraschungen für die Kunden bereit. Besonders die Wiedereröffnung des H&M-Stores im Ruhr Park Bochum hält eine besondere Veränderung bereit.

Denn die Filiale der schwedischen Modekette wurde vergrößert – neben mehr Platz im dem Modegeschäft gibt es nun auch eine H&M Home-Abteilung im Erdgeschoss, die am 5. November geöffnet wurde.

Das ist der Ruhrpark Bochum:

wurde am 14. November 1964 eröffnet

hat eine Gesamtfläche von rund 125.000 Quadratmetern und gehört zu den größten Einkaufszentren in Deutschland

hat mehr als 160 Shops

Im Besitz des Shopping Center-Entwicklers Unibail-Rodamco-Westfield

Außerdem hat der ganze Laden ein neues Design, wirkt mit Lounge-Ecken, Pflanzen und breiteren Gängen wärmer und entspannter. Die Filiale im Ruhr Park ist die fünfte in Deutschland (neben Kassel, Hannover, Düsseldorf und Hamburg) mit dem neuen Look. „Das Facelift des H&M Stores ist eines der größten Highlights in diesem Jahr – nicht nur für den Ruhr Park, sondern auch für das Ruhrgebiet“, erklärt Center-Manager Andreas Ulmer.

Ruhr Park Bochum: Weitere Neueröffnungen stehen bevor

Zudem gibt es weitere Änderungen in dem Shopping-Paradies im Ruhrgebiet: Am 14. November eröffnet die Pflege- und Beautymarke Rituals zwischen Superdry und Butlers einen neuen Shop.

H&M wird im Ruhrpark Bochum erweitert. (Symbolbild) Foto: imago images

Auch der Fotoladen Picture People hat sich vergrößert – das Fotostudio hat seine Fläche verdoppelt und bietet so noch mehr Platz für persönliche Shootings.

„Gerade in der aktuellen Zeit sind die neuen Mieter und Modernisierung total Signale“, findet Ruhr Park-Manager Ulmer.

Auch die Kunden finden die Veränderungen toll, kommentieren auf der Facebook-Seite des Shoppingcenters zu dem neuen H&M Home-Store:

„Endlich wieder ein Grund öfter mal rüber zu huschen“

„Ich war heute drin. Mega schöne Sachen“

„Wie schön“

