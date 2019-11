Ruhr Park Bochum: Einkaufszentrum mit Weihnachts-Überraschung

Im Ruhr Park in Bochum wird es weihnachtlich. (Symbolbild)

Bochum. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Falls nicht, lohnt sich ein Besuch im Ruhr Park Bochum bald doppelt.

Du kannst dort in Bochum-Harpen nicht nur Präsente für deine Liebsten kaufen, sondern ab kommendem Freitag auch die Weihnachtswelt besuchen.

Ruhr Park Bochum: Diese Aktionen gibt's in der Weihnachtszeit

Die hält viele Angebote für Familien bereit: Die Kinder können das Ruhr Park-Maskottchen Shoppy kennenlernen und an Freitagen und Samstagen alle zwei Stunden die plüschige Weihnachtsparade bestaunen.

Viel los am Ruhr Park Bochum: Auch in der Weihnachtszeit werden viele Shoppingbegeisterte den Weg dorthin finden. Foto: imago images / Hans Blossey

Für Mama und Papa gibt es an diesen Tagen viele Bastelaktionen von Weihnachtskranz binden bis Kerzen ziehen. Livemusik sorgt mit festlichen Songs für die richtige Stimmung im Ruhr Park. Mit dabei sind Rock- und Acoustic-Acts, Gospelsongs und Kinderlieder.

_____________________________

Mehr Themen aus NRW:

_____________________________

Weihnachtswelt im Ruhr Park bis zum 21. Dezember in Bochum

An der Geschenkkartenstation vor Depot kannst du außerdem täglich Geschenkarten kaufen und als Treuekarten-Inhaber samstags von 9 bis 12 ein Frühstück zu dir nehmen. Außerdem kannst du dort deine Geschenke mit Weihnachtspapier und Schleifchen verpacken lassen.

An den Ständen zwischen den Geschäften kannst du dich mit Glühwein und anderen typischen Weihnachtsmarkt-Leckereien versorgen.

Andere Öffnungszeiten im Dezember

Bist du am Wochenende ein Frühaufsteher? An den Adventsamstagen öffnet das Einkaufszentrum in Harpen schon um 9 Uhr statt um 10 Uhr. Bis zum 21. Dezember ist die Weihnachtswelt im Ruhr Park Bochum aufgebaut. (vh)