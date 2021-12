Ruhr Park Bochum: Kunden bekommen Stempel auf die Hand – DAS steckt dahinter

Bochum. Weihnachtsshopping in der Hochphase der Pandemie? Auch die Betreiber des Ruhr Parks in Bochum stellt das vor eine echte Herausforderung.

Ein neues Konzept soll sowohl den Besuchern als auch den Mitarbeitern in den Geschäften das Shoppingerlebnis im Ruhr Park Bochum vereinfachen.

Ruhr Park Bochum mit neuem Hygienekonzept

Ein Stempel auf dem Handrücken – was zunächst an eine Partynacht in einer Disco erinnert, ist Teil des neuen Hygienekonzepts im Ruhr Park Bochum

Der Ruhr Park Bochum hat ein neues Hygienekonzept! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

Nachdem Bund und Länder in der vergangenen Woche die 2G-Regel für den Einzelhandel veranlasst haben, mussten sich die Betreiber ein neues Konzept zur Durchsetzung überlegen. In Absprache mit den Behörden hat sich der Ruhr Park daher auf ein neues Vorgehen beim Einkaufen festgelegt.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Ab sofort müssen die Besucher ihren Impf- oder Genesenennachweis in einem Laden ihrer Wahl vorzeigen. Dort bekommen sie vom Personal einen Stempel auf die Hand, der den weiteren Beutezug durch die Geschäfte ermöglicht.

Im Ruhr Park Bochum gilt seit dem 3. Dezember die bundesweite 2G-Regel. Foto: Ruhr Park Bochum

„Mit der Ausgabe der Stempel haben wir uns ein nachhaltiges System überlegt, dass sowohl unseren Besuchern als auch den Händlern die Einhaltung der neuen 2G-Regelung so einfach wie möglich macht und gleichzeitig für ein sicheres Gefühl beim Shoppen sorgen soll“, sagt Andreas Ulmer, Center Manager im Ruhr Park.

Ruhr Park Bochum: HIER gibt es die Stempel

Die Stempel sind in allen Shops außer in Geschäften des täglichen Bedarfs sowie an der Rezeption unter dem weißen Zelt verfügbar. In der Weihnachtszeit bis zum 23. Dezember sind die Abzeichen auch in der zweiten Geschenkkartenverkaufsstelle vor Depot und beim Einpackservice im Kiosk vor Rituals erhältlich. Darüber hinaus gelten die neuen Regeln auch für das UCI Kino und den Restaurants im Einkaufszentrum.

Kaufland, Lidl, dm oder Reformhaus Bacher sind im Gegensatz dazu auch für Kunden mit einem entsprechenden Testergebnis geöffnet. Weiterhin gelten die bereits bekannten Hygieneregeln. So besteht immer noch die Maskenpflicht und das Abstandhalten. (neb)