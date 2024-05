Ruhr Park Bochum: Jetzt kann es jeder wissen – schwedischer Mega-Erfolg kommt

Wer in Bochum und Umgebung Lust auf Einkaufen und Bummeln hat, für den ist der Ruhr Park Bochum eine der ersten Adressen. Neben diversen Geschäften zum Shoppen gibt es auch eine große Auswahl an Imbissen und Restaurants, um den Hunger zwischendurch zu stillen. Erst vor kurzem kam die Nachricht, dass ein neues Restaurant aufgemacht hat. Wir berichteten hier über die Neueröffnung am 15. Mai.

Jetzt ist klar: Das wars noch nicht im Mai. Am 16. Mai eröffnet eine weitere Attraktion im Park, die es so noch nie gegeben hat! Eine riesige Abenteuerwelt kommt nach Bochum, in der die Besucher Cleverness, Geschicklichkeit und gute Nerven beweisen müssen.

Ruhr Park Bochum: Riesige Abenteuerwelt eröffnet

Ein internationaler Freizeiterfolg eröffnet im Ruhr Park Bochum seinen ersten deutschen Standort. Die Erlebniswelt „Boda Borg“ ist in Schweden bereits ein großer Erfolg und kommt nun auch zu uns. In einer riesigen Erlebniswelt von über 3.000 Quadratmetern können sich die Fans auf insgesamt 18 verschiedene „Quests“, also Missionen, freuen.

„Beim einzigartigen Konzept „Questen“ geht es darum, in einem Team aus drei bis fünf Personen unterschiedliche Missionen, die sogenannten „Quests“ zu bewältigen. Jede Quest besteht dabei aus zwei bis vier verbundenen Räumen, die wie Levels in einem realen Computerspiel Schritt für Schritt durchlaufen werden müssen“, erklären die Verantwortlichen das besondere Konzept.

18 spannende Abenteuer und Missionen warten auf die Besucher von „Boda Borg“ im Ruhr Park Bochum. Foto: © Boda Borg Germany GmbH / Menz & Ehlers

Was auf den ersten Blick an einen Escape Room erinnert, ist nach eigenen Angaben viel mehr als das. Die Teams sind nicht einfach für eine Stunde in einem Raum eingesperrt und müssen diesen öffnen, sondern können sich über mehrere Stunden an 18 verschiedenen Herausforderungen in insgesamt knapp 60 Räumen und verschiedenen Welten versuchen. Es geht nicht darum, zu entkommen, sondern völlig unterschiedliche Aufgaben zu lösen. „Mal findet ihr euch dabei in einer Schatzkammer wieder, mal im Dschungel, Gefängnis, Pharaonengrab oder bei einem witzigen Dance-Battle.“

Altersbegrenzung und Preise

Nach eigenen Angaben eignet sich die Erlebniswelt auch gut für Geburtstagsfeiern, Schulausflüge und Firmenevents, da der Fokus auf Teamwork und Problemlösung liegt. Familien können mit Kindern ab 7 Jahren kommen. Ab 9 Jahren spielen Kinder in Begleitung und ab 12 Jahren ist der Spaß dann auch alleine möglich. Zwei Stunden „Questing“ kosten 27 Euro pro Person, bei vier Stunden werden 39 Euro fällig.

Neben sieben Standorten in Schweden gibt es international Standorte in Irland, den USA und der Schweiz. Bochum ist der erste Standort in Deutschland. Montags ist die neue Attraktion im Ruhr Park Bochum von 14 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr und freitags, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr.