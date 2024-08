Ruhr Park in Bochum mit bitterer Nachricht für Kunden – „Das gibt ein Chaos“

Gerade in der aktuellen Ferienzeit bietet sich ein Shopping-Trip im Ruhr Park Bochum für viele Menschen im Ruhrgebiet und in NRW an. Doch wer dieser Tage in das Einkaufszentrum möchte, muss sich umstellen. Durch Bauarbeiten an der Schlachthofbrücke über der A40 wird die Autobahn zwischen dem Dreieck Bochum-West und der Anschlussstelle Bochum-Harpen gesperrt.

Die Sperrung hat weitreichende Folgen, die nicht nur das Autobahngeschehen im Ruhrgebiet, sondern auch den Besuch im Ruhr Park Bochum beeinträchtigen (hier mehr dazu).

Ruhr Park in Bochum: Kunden werden gewarnt

Auf Facebook teilt der Ruhr Park Bochum am Dienstag (6. August) die schlechte Nachricht selbst mit. „Eine wichtige Info für all‘ unsere Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen: AB HEUTE IST DIE A40 BEI BOCHUM FÜR 15 WOCHEN VOLL GESPERRT!“, heißt es in dem Beitrag. „Die A40-Brücke am Schlachthof bei Bochum muss unter Vollsperrung neu gebaut werden. Deshalb ist die A40 zwischen dem Dreieck Bochum-West und Bochum-Harpen gesperrt. Dadurch kommt es im Bereich des Ruhr Parks aktuell zu Umleitungen.“

Für Betroffene ist ein Link des ADAC hinterlegt, der erklärt, wie man fahren muss, um ab sofort zum Ruhr Park zu gelangen.

Ruhr Park Bochum: Diese Umleitungen führen ans Ziel

Grundsätzlich gilt die A448 laut ADAC als Hauptbestandteil der Umleitungen während der A40-Sperrung. So können Autofahrer, die zum Ruhr Park Bochum oder generell in die Innenstadt möchten, die A448 auf mehreren Wegen verlassen – zum Beispiel über die Abfahrt Wittener Straße, Altenbochum, Wiemelhausen(Universitätsstraße) oder Bochum-Süd (Königsallee).

Sollte die A448 oder die A43 aufgrund von Stau dicht sein, gibt es eine weitere Alternative über die B226 oder die Universitätsstraße in die Bochumer City und den Ruhr Park. Allerdings muss je nach Uhrzeit wohl auch auf diesen Strecken mit Stau gerechnet werden.

Fans des Ruhr Parks sind jedenfalls nicht begeistert, befürchten auf Facebook Schlimmes. „Das gibt ein Chaos“, befürchtet etwa ein Kommentator.