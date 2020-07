Still-Leben auf der A40: Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein

Bochum. „Woanders ist auch Scheiße“. Dieser Slogan von Frank Goosen war auf dem wohl meistgetragenen Textil des Autobahn-Events zu lesen. Überall begegnetem dem Flaneur die „A40-Shirts. Die Redewendung bildet offenbar die Hassliebe dieser Region zu sich selbst ab.

Als Spaziergänger kann man ja nicht jedem Projekt gleichmäßige Sympathie entgegenbringen. Kleine Kinder, die zur Gitarre Liedgut vortragen stehen selbstverständlich außerhalb jeder Kritik und sind süß, Skatdrescher ums Bierfässchen mit Schlagerbeschallung sind zumindest nicht böse und die Chance, seinen Geburtstag auf der B1 zu feiern, ließen sich auch einige nicht entgehen.

Bilder und Sounds, die bleiben, sehen aber anders aus. Etwa jene beiden Alphörner, die geblasen wurden, der Mann, der etwas weiter Tom-Waits-Songs schräg mit krächzender Stimme vortrug und die Damen, die „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ so intonierten, als glaubten sie zutiefst an diesen Dreiklang.

Ein anderes Ensemble war schlichtweg glücklich. „Fantastisch“ sei es hier und „einmalig“, betonte Kornél Györi, Leiter des Symphonieorchesters aus der Parallel-Kulturhauptstadt Pesc in Ungarn. Drei Wochen war der Klangkörper in der Metropole an der Ruhr, hat über 30 Konzerte gegeben. Heute ist ihr letzter Tag und die Musiker sitzen geschminkt und geschmückt im Schatten einer kleinen Baracke und spielen stündlich klassische Musik.

Die manchmal etwas krude Mischung aus Pfarrgemeindefest und Love-Parade informierte aus allen Rohren: Wer Schach lernen wollte, konnte das, auch Informationen über das Imker-Handwerk waren verfügbar. „Hier können Sie in die evangelische Kirche eintreten!“, bot ein Schild an. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, doch die Erbsensuppe des jungen Theaterprojektes Pottfiction ging deutlich besser. Einer der besten der vielen kulinarischen Schmankerln fand sich am Stand des Bochumer Kleinverlages Ch. A. Bachmann. Die Käse-Schinken-Muffins - Klasse! Die Bücher übrigens auch, aber darum ging es bei diesem Event weniger.

Die Stimmung war entspannt, „vielleicht wegen der familiären Atmosphäre“, schätzte Sophia P. (21) aus Bochum. Fast überall konnte man mitmachen, an den Tischen am Rand. Kleine Kinder malten an einem 50 Meter langem Bild, Studenten luden zu Gesellschaftsspielen ein und die Polizei lockte mit einem sieben Meter langen Riesen-Kicker und einer Bühne. Eins hatten viele der Aktionen gemeinsam: Auf die Länge kam es an. „Wir versuchen uns am längsten Gedicht Deutschlands“, erklärte etwa Waltraud Richartz-Malmede von der Stadtbücherei. Auf einer langen Papierrolle konnte jeder, der vorbei kam, paar Zeilen hinterlassen und sich verewigen. Über hundert Beiträge kamen zusammen. „Sogar Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz hat sich schon als Dichterin versucht“, freute sich Richartz-Malmede, „manche malen auch etwas“. 25 Meter lang ist die Papierrolel.

Und so liest sie sich, Autobahnlyrik, von einem unbekannten Autor: „Doch wenn die Sonn’ dir verglüht das Gehirn, irgendwer leiht dir bestimmt seinen Schirm“.