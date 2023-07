Die Mitarbeiter dieser Rewe-Filiale in Bochum sind Kunden-Andrang zu später Stunde gewohnt. Schließlich liegt ihr Supermarkt mitten auf der Ausgehmeile im Bermuda-Dreieck. Einmal im Jahr herrscht bei der Rewe-Filiale der absolute Ausnahmezustand.

Und der beginnt am Donnerstag (6. Juli) mit dem Start von „Bochum Total“. Der Supermarkt liegt dann mitten im Epizentrum des Umsonst-und-draußen-Festivals. Vor dem Start herrscht bei der Rewe-Filiale im Bermuda-Dreieck absoluter Ausnahmezustand.

+++ Bochum: Ultimativer Currywurst-Test! Luxus oder Dönninghaus – wer gewinnt? +++

Rewe in Bochum im Ausnahmezustand

Es wird heiß an diesem Wochenende in Bochum. Und das nicht nur wegen der Musik-Acts, die auf den Bühnen im Bermuda-Dreieck rocken werden. Auch das Wetter wird einen gehörigen Anteil dazu beitragen, dass die Besucher ordentlich ins Schwitzen kommen. Bei Werten um 30 Grad dürfte der Durst der Festival-Gäste enorm werden.

Der Rewe-Markt im Herzen des Festivals ist darauf bestens vorbereitet. Wie ein Mitarbeiter im Gespräch mit DER WESTEN verriet, hat der Supermarkt 30 zusätzliche Kühlschränke für die Zeit des Festivals angeschafft. Damit die Kunden dabei nicht in Konflikt mit den „Bochum Total“-Regeln geraten, werden ab Donnerstag dort nur Getränke in Dosen verkauft.

Werner Nickel ist Filialleiter des Rewe-Supermarkts im Bochumer Bermuda-Dreieck. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Glasflaschen-Verbot bei „Bochum Total“

Denn das Mitführen von Glasflaschen ist auch in diesem Jahr verboten. Zur Begründung teilte der Veranstalter mit: „In den vergangenen Jahren führten Schnittverletzungen durch Glasscherben zu zahlreichen (unnötigen) medizinischen Einsätzen. Seit 2010 konnten wir deutlich weniger medizinische Notfälle verzeichnen und freuen uns über ein sauberes Festivalgelände.“ Wer dennoch eine Glasflasche dabei hat, muss sie im Rahmen der Taschenkontrollen an den Haupteingängen entsorgen.

Mehr Themen:

Bei „Bochum Total“ werden an diesem Wochenende rund 500.000 Zuschauer erwartet. Was das für den Rewe in Bochum bedeutet? Werner Nickel geht davon aus, dass im Verlauf des Wochenendes Dosen in einer Anzahl im „hohen fünfstelligen Bereich“ verkauft werden, wie der Filialleiter gegenüber der „WAZ“ verriet. Na dann, Prost!