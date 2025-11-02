Kaum ein Besucher dieses NRW-Weihnachtsmarktes weiß es – mit simplem Trick zahlt man nur die Hälfte

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen werden derzeit die ersten Stände und Dekorationen aufgebaut, damit es gegen Ende des Monats endlich losgehen kann. Dann werden überall in NRW die Weihnachtsmärkte öffnen.

Doch bei einigen Menschen wurde die Vorfreude auf einen Weihnachtsmarkt-Besuch in den vergangenen Jahren arg getrübt. Denn die Inflation machte auch vor Weihnachtsmärkten keinen Halt, und so schossen die Preise für Glühwein, Flammlachs und Co. zuletzt in schwindelerregende Höhen (in diesen Städten wird’s besonders teuer – hier alle Details).

NRW-Weihnachtsmarkt lockt mit Spar-Angebot

Für Sparfüchse aus NRW könnte in diesem Jahr daher der Weihnachtsmarkt Bochum einen Besuch wert sein. Denn ab dem 18. November bietet die Bochum Touristinfo für 10 Euro den sogenannten Weihnachtspass an. Das Couponheft enthält etwa 40 Gutscheine, mit denen Besucher des Bochumer Weihnachtsmarkts an einigen Ständen bis zu 50 Prozent sparen können.

Auch die Besucher des Weihnachtsmarkts in Essen dürfen sich in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Dort wird in diesem Jahr ein spezielles Escape Game angeboten (alle Infos hier).

NRW-Weihnachtsmarkt muss geschlossen bleiben

Weniger erfreuliche Nachrichten aus der Welt der NRW-Weihnachtsmärkte gibt es derweil aus Dortmund. Dort muss ein beliebter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr leider geschlossen bleiben. Aber immerhin: In einer anderen Ruhrgebietsstadt öffnet in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt zum ersten Mal (hier alle Infos).