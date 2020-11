NRW: Polizei Herne postet Bild von gerettetem Sittich – doch ER stiehlt dem Tier die Show

Einen solchen Nymphensittich hat die Polizei in Herne gerettet. (Symbolbild)

Herne. Ein Glück für den Nymphensittich, dass er am Mittwoch in Herne (NRW) der Polizei in die Arme geflattert ist.

Denn der herrenlose Vogel aus NRW war anscheinend ausgebüxt und wurde von der Polizei in Herne, genauer gesagt in Wanne-Eickel, wieder eingefangen. Damit hat die Polizei anscheinend wenig Probleme gehabt, der Vogel sei sehr zutraulich gewesen.

Polizei NRW postet Bild mit Nymphensittich – die Reaktion der Fans ist unerwartet

Um dies zu verdeutlichen, hat die Polizei Bochum ein Foto des Polizisten gepostet, auf dem der Nymphensittich sitzend auf seiner Schulter zu sehen ist.

Mit den Reaktionen haben die Beamten anscheinend nicht gerechnet.

Die meisten der Kommentare darunter beziehen sich nicht nur auf die Heldentat der Polizei, sondern vor allem auf die Optik des Polizisten und wie attraktiv er wirkt.

Frauen flippen aus bei dem Anblick des Polizisten

Manch ein weiblicher Fan vergleicht das Bild sogar schon mit den populären Kalenderbildern der australischen Feuerwehrleute. Dort sind sie traditionell oberkörperfrei zu sehne, dieses Jahr ein Tier dabei auf dem Arm.

Nackt war der Polizist natürlich nicht, selbst sein Gesicht ist wegen des Mund-Nasen-Schutzes kaum sichtbar. Aber die Augen und der Anflug eines Lächelns reichen den größtenteils weiblichen Kommentatoren offensichtlich.

„beide hübsch“

„Ohje, was der arme sich jetzt von den Kollegen anhören muss...“

„mal ehrlich, wer würde sich von dem netten Exemplar von Polizist nicht einfangen lassen???“

„beides sehr hübsche Kerlchen“

„Ja, zu dem polizisten wäre ich alls Vogel auch sofort geflogen und hätte mich auf seine Schulter gesetzt“

„ein nettes Kerlchen... der Vogel aber auch...“

Manch ein User weist auf Seximus hin

Einige andere Kommentare sind da schon eindeutiger. Manch ein Kommentator entschuldigt sich für weibliche Hysterie wegen des attraktiven Polizisten. Und manche Kommentatoren weisen zurecht darauf hin, dass es bei ähnlichen Kommentaren bei einer attraktiven Polizistin vermutlich schon längst einen Aufschrei gegeben hätte.

Die Polizei hat sich nicht zu den Kommentaren geäußert und der abgebildete Polizist ebenfalls nicht. Das dürfte manch eine Dame durchaus traurig stimmen.

Hinweise über den Besitzer sollen gemeldet werden

Dem Sittich gehe es übrigens den Umständen entsprechend gut. Der Halter wird nun gesucht. Wer Hinweise auf den Besitzer hat, kann sich bei der Polizei unter 0209/72241 melden. (fb)