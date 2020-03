NRW: Nachbarn alarmieren Polizei – als diese eintrifft, traut sie ihren Augen kaum

Bochum: Als die Polizisten in der Wohnung ankommen, sind sie fassungslos. (Symbolbild)

Wanne-Eickel. Die Polizei Bochum hat am Dienstag mit der Hilfe eines Nachbarn einen großen Fang gemacht. Der Mann in Wanne-Eickel hatte die Polizei am Dienstagabend alarmiert, nachdem ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen war.

Polizei eilt zu Wohnung und ist fassungslos

Gegen 20.20 Uhr eilten Polizisten zu der Wohnung an der Deutschen Straße in Wanne-Eickel. Dort öffnete ein sichtlich nervöser 31-Jähriger die Wohnungstür. Ein 31-Jähriger flüchtete währenddessen aus der Wohnung.

In der Wohnung bestätigte sich dann der Verdacht: Dort war kiloweise Marihuana gelagert. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie 12,6 Kilo Marihuana sicherstellten. Denn das war noch nicht alles. Sie fanden auch Bargeld sowie drei Pistolen – eine davon eine Maschinenpistole – und Munition.

Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen laufen

Die Polizisten nahmen den 33-Jährigen fest. Gegen den geflüchteten 31-Jährigen sowie den nicht anwesenden Wohnungsinhaber ermittelt die Polizei weiter. (nk)