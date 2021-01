NRW: Pizza-Taxifahrer traut seinen Augen nicht, als er DAS auf der Straße beobachtet

Die Polizei wurde zu einem kuriosen Einsatz in NRW gerufen. (Symbolbild)

Bochum. Die Polizei Herne hat einen 39-Jährigen aus NRW festgenommen, der in Wanne-Eickel ein Pizza-Taxi gestohlen hatte.

Das Auto hatte der Mann aus NRW nach eigenen Angaben dazu benutzt, um darin zu schlafen.

Mann aus Herne in NRW fährt seinem gestohlenen Pizza-Taxi hinterher

Der 31-jährige Inhaber der Pizzeria an der Hauptstraße rief am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr den Polizeinotruf und meldete, dass er gerade hinter seinem gestohlenen Pizza-Taxi herfahre. Das Auto war am Vortag gestohlen worden – jetzt hatte er es zufällig entdeckt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Streit in Familie eskaliert! Frau mit Küchenmesser attackiert

Bochum: Nazi-Fund im Schlamm des Stadtpark-Teichs

Hund in Bochum: Mann setzt Hund vor Tierheim aus – seine Ausrede ist unglaublich

Real in Bochum: So wird der Supermarkt bald heißen

-------------------------------------

Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug schließlich an der Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße und nahmen den Fahrer fest.

39-Jähriger wollte nur im Auto übernachten

Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz war stark alkoholisiert – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe.

-------------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

-------------------------------

Mann war schwer alkoholisiert

Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage gab er an, in dem Fahrzeug übernachtet zu haben.

+++ Bochum: Corona bringt Bestatter an seine Grenzen – „Arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag“ +++

Die Beamten übergaben das Pizza-Taxi dem rechtmäßigen Besitzer. Die Ermittlungen dauern an. (fb)