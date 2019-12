NRW: Mann klaut Fahrrad – Polizei überführt ihn mit DIESEM irren Trick

Herne. So eine Polizei-Aktion wie sie am 2. Weihnachtstag in Herne (NRW) passiert ist, kennt man eigentlich nur aus Krimi-Serien. Gegen 5.45 Uhr wird die Polizei zur Sodinger Straße in Herne (NRW) gerufen. Ein Mann (22) gibt an, dass sein Fahrrad aus dem Hausflur geklaut wurde.

Herne (NRW): Polizei agiert „Inkognito“

Die Polizei Herne (NRW) notiert alle Daten des Fahrrads und schreibt auf der Wache die Anzeige. Plötzlich klingelt gegen 7.30 Uhr wieder das Telefon. Der Fahrradbesitzer ist am Apparat.

Der 22-Jährige hat sein teures Fahrrad im Internet auf einer Auktionsplattform entdeckt. Ein Polizeibeamter schreibt den Dieb „Inkognito“ an. Er vereinbart einen Besichtigungstermin mit ihm.

Die Uniform legt der Polizist ab, schlüpft in seine Alltagskleidung und macht sich auf den Weg zu seinem Termin mit dem Fahrraddieb aus Herne (NRW). Gegen 12 Uhr trifft er den Mann und das geklaute Fahrrad an. Die Feilscherei um den Preis ist ganz schnell vorbei. Der angebliche Käufer outet sich als Polizist.

Herne (NRW): Dieb ist kein Unbekannter

Schließlich nehmen uniformierte Beamte den Mann (33) aus Herne in NRW fest. Er ist bereits polizeibekannt gewesen. Später gibt der Dieb zu, das Fahrrad gestohlen zu haben. Die Ermittlungen zum Fall „Schlechter Deal am 2. Weihnachtstag“ der Polizei Herne (NRW) dauern weiterhin an. (ldi)