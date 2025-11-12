Neue Müll-Regel in Bochum – jetzt wird es ernst

Sie werden vom Wind erfasst und auf die Straße geweht oder von Tieren geöffnet. Immer wieder verteilt sich dadurch Müll auf Gehwegen und Straße. Jetzt hat die Stadt Bochum genug gesehen.

Zum 1. Januar 2026 macht der Umweltservice Bochum (USB) Schluss mit den gelben Säcken. Tausende Haushalte werden zum Jahreswechsel mit gelben Tonnen versorgt. Hier erfährst du, wie es funktioniert.

Bochum zieht gelbe Säcke aus dem Verkehr

In vielen Stadtteilen sind die gelben Säcke jetzt schon Geschichte. Die restlichen sollen jetzt folgen. An etwa 10.200 Adressen in Bochum werden die Wertstoffsäcke nach USB-Angaben 2025 noch genutzt.

Doch jetzt soll die gelbe Tonne flächendeckend eingeführt werden und damit die Plastiksäcke ein für allemal ersetzen. Insgesamt sollen rund 14.550 Tonnen zum Jahreswechsel aufgestellt werden. „Wir gehen von ca. 25.000 betroffenen Haushalten aus“, erklärt ein Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN.

Wie funktioniert die Umstellung in Bochum?

Das Ganze soll automatisch passieren. „Das Tonnenvolumen wird entsprechend der Größe der Papiertonnen aufgestellt“, erklärte der USB-Sprecher. Nutzt ein Haushalt beispielsweise eine 240-Liter-Papiertonne, werde eine 240-Liter-Wertstofftonne geliefert. Doch das ist nach Angaben des USB nicht in Stein gemeißelt.

Welche Tonnengrößen gibt es in Bochum?

120 Liter: „Kleine Tonne“ für Inhalt von zwei bis drei gelben Säcken

240 Liter: „Große Tonne“: 4 bis 5 Säcke

770 Liter: „Kleiner Container“: 15 Säcke

1.100 Liter: „Großer Container“: 20 Säcke

„Sollte das aufgestellte Tonnenvolumen nicht ausreichen oder nicht passend sein, können nach der Aufstellung Änderungswünsche vorgenommen werden“, so der USB-Sprecher. Wer bereits vor der Umstellung sicher ist, dass die Größe der anvisierten Tonne nicht ausreicht, dürfe sich gerne jederzeit beim USB melden unter der Servicenummer 0800 3336288 und sein Anliegen vortragen.

Zahlen die Bochumer mehr durch die Tonne?

Für die Haushalte soll sich grundsätzlich nichts ändern. Die Tonnen sollen alle zwei Wochen an der Grundstücksgrenze geleert werden. Kosten fallen nur diejenigen an, die ihre Tonnen am Abholtag nicht zum Gehweg bringen. Wie hoch die Kosten sind, hängt dabei vom Volumen der Tonnen sowie der Länge des Weges ab.

Die Umstellung wurde durch ein Schreiben an Hauseigentümerinnen und Eigentümer angekündigt. Doch es regt sich bereits Widerstand. Nach Angaben der Stadt Bochum sind in den ersten Wochen bereits 450 Anträge auf Nichtaufstellung der gelben Tonne eingegangen. „Diese werden sukzessive geprüft und abgearbeitet und wöchentlich an den USB berichtet“, berichtet der Sprecher. Sollte den Anträgen stattgegeben werden, dürfte an den Adressen weiterhin mit gelben Säcken gesammelt werden.