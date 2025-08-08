Mann sticht mit Messer auf junge Bochumer ein – Lebensgefahr!

Brutale Bluttat in Bochum! Ein bewaffneter Mann hat am frühen Freitagmorgen (8. August) zwei Männer angegriffen. Danach ergriff der Unbekannte die Flucht.

Die beiden Bochumer (24 und 27) erlitten schwere Verletzungen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Messer-Angriff in Bochum: Männer in Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft Bochum attackierte der Unbekannte die zwei Männer gegen 2.30 Uhr zunächst mit Pfefferspray und anschließend mit einem Messer an der Bushaltestelle an der Universitätsstraße 150 an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Ruhr-Universität.

Zeugen alarmierten die Polizei sowie den Rettungsdienst, der die beiden Opfer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser brachte. „Eine Lebensgefahr ist aktuell nicht auszuschließen“, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Polizei sucht nach Zeugen

Nun bleibt eine wichtige Frage offen: Wer ist der Täter? Nach aktuellem Stand soll es sich um einen dunkelblonden Mann mit Jeans und heller Oberbekleidung gehandelt haben.

Die eingesetzte Mordkommission ermittelt auf Hochtouren. Du hast etwas gesehen oder kannst den Ermittlern der Polizei Bochum entscheidende Hinweise geben? Dann melde dich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4441 auf der Kriminalwache.