Lidl: Neues Verteilerzentrum in Bochum – DARAUF will der Discounter bald verzichten

Lidl ist einer der größten Lebensmittelhändler in Deutschland, er gehört zu den Marktführern der Discounter. Sein Umsatz stieg nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren stark an und befindet sich seitdem auf Wachstumskurs.

Jetzt hat Lidl größe Pläne: Der Discounter hat angekündigt, ein neues Logistik- und Lebensmittelverteilzentrum zwischen Bochum und Herne zu bauen - das Projekt mit dem Namen „HerBo43“.

Lidl: Neues Zentrum verteilt sich über zwei Städte

Das neue Logistik- und Lebensmittelverteilzentrum soll ab 2023 gebaut werden. Dafür soll das gut 20 Jahre alte Zentrum an der Südstraße in Herne um 11,4 Hektar ausgebaut werden. Rund 40.000 Quadratmeter Lagerfläche sollen sich so zukünftig auf das Herner und Bochumer Stadtgebiet verteilen.

Von dort aus sollen Produkte gelagert und die 83 Filialen aus der Umgebung beliefert werden. Dafür will Lidl rund 200 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen, wie es in einer gemeinsamen Pressemeldung von Lidl und der Städte Bochum und Herne hervorgeht. Dem Vorhaben zufolge werden dann etwa 440 Mitarbeiter an dem Lidl-Standort beschäftigt sein.

Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch rechnet mit einem weiteren Vorteil für Stadt: „Die neue Verkehrsanbindung wird zu einer spürbaren Entlastung der Anwohner in Bochum-Riemke und in Herne führen.“ Auch der Oberbürgermeister in Herne freut sich über das angekündigte Projekt. Frank Dudda sagt: „Das neue Lebensmittelverteilzentrum stützt in besonderem Maß die Strategie der Stadt Herne, sich auf dem Sektor der Ernährungsindustrie weiterzuentwickeln.“

Das ist Lidl:

Erste Filialeröffnung 1973

Teil der Unternehmensgruppe Schwarz (mit Kaufland)

Hauptsitz: Neckarsulm

10.800 Filialen in 29 Ländern

In Deutschland rund 3.200 Filialen, 39 Warenverteilzentren und rund 83.000 Mitarbeiter

Bruttoumsatz in Deutschland im Jahr 2018: knapp 24,8 Milliarden Euro

Klare Einstellung des Discounters

Die Pläne der Discounter-Kette gehen aber noch weiter. Denn das neue Logistik- und Lebensmittelverteilzentrum soll „höchste Nachhaltigkeitsstandards“ erfüllen. So soll „HerBo43“ komplett ohne fossile Brennstoffe auskommen. Stattdessen werde nämlich die Abwärme der Anlagen durch Wärmepumpentechnik für die Klimatisierung genutzt.

Zudem sollen auf dem Gebäudedach eine Photovoltaikanlage installiert und Regenwasser als Betriebswasser verwendet werden. Nicht gebrauchtes Oberflächenwasser soll in den Dorneburger Mühlenbach geleitet werden, aber auch in das Regenrückhaltesystem des Lidl-Standortes fließen. Um die Nachhaltigkeit zu fördern, plant Lidl auch, die Kühlanlagen im neuen Gebäude „besonders energiesparend“ zu konstruieren und mit natürlichen Kältemitteln zu betreiben.