Lidl in Bochum: Kundin kocht vor Wut, weil DIESES Produkt seit Wochen fehlt

Bochum. Wer bei Lidl, Aldi und Co. einmal seine Lieblingsprodukte gefunden hat, der wechselt ungern seinen Discounter. Kritisch wird es dann, wenn bestimmte Produkte fehlen oder dauerhaft aus dem Programm genommen werden.

Wie groß die Verunsicherung dann sein kann, zeigte nicht zuletzt der Klopapier-Notstand in der Corona-Krise. Eine Lidl-Kundin aus Bochum hat jetzt mit ihrem Discounter abgerechnet. Schuld daran war allerdings ein anderes Produkt.

Bochumerin beschwert sich bei Lidl: „Wollt ihr Kundschaft verlieren?“

So habe die Bochumerin nach eigenen Angaben seit Wochen keine Zigaretten mehr in der Lidl-Filiale an der Heidestraße in Bochum bekommen. Sie habe beobachtet, dass bereits reihenweise Kunden zum nahe gelegenen Aldi abgewandert seien.

„Wollt ihr den Rest an Kundschaft auch noch verlieren?“, fragt die Bochumerin auf der Facebook-Seite von Lidl Deutschland.

Auch sie werde nun in Zukunft Lidl den Rücken kehren: „ Wenn ich sowieso noch woanders hingehen muss, um Zigaretten zu kaufen dann gehe ich gleich dahin“, kündigt sie an.

Ihren Unmut konnte nicht jeder direkt nachvollziehen: „Bochum? Geh anne Bude....da hat es Kippen“, antwortet einer.

Das sagt Lidl zu den Vorwürfen

Lidl nahm den Frust der Bochumerin allerdings ernst. „Die Warenverfügbarkeit in unseren Filialen ist für dich als Kunde wie auch für uns als Händler von entscheidender Bedeutung“, schreibt der Discounter.

Lidl sei sehr dankbar, dass sie ihre Erfahrungen mitgeteilt habe. Man wolle ihr Anliegen gerne an die zuständige Filiale weiterleiten und bat um eine private Nachricht. Gut möglich also, dass demnächst ein stärkeres Augenmerk auf die Verfügbarkeit aller Produkte in der Bochumer Lidl-Filiale gelegt wird. (ak)