Lidl-Kunde aus Bochum stellt Mitarbeiter zur Rede – dann kommt es zum Eklat

Bochum. Ob bei Lidl, Aldi oder Rewe: Beim Einkaufen gelten derzeit überall die gleichen Regeln: Ohne Maske kein Zutritt. Ab Montag gilt in Bochum, wie überall in NRW sogar eine verschärfte Maskenpflicht in Supermärkten.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt eigentlich auch für Mitarbeiter. Ein Fall aus einer Lidl-Filiale in Bochum zeigt aber, dass offenbar nicht jeder die Maßnahme ernst genug nimmt. Über den Eklat beim Discounter berichtet die „WAZ“.

Lidl-Eklat in Bochum: Kunde klagt über Mitarbeiter im Discounter

Die Zeitung berichtet über eine Lidl-Kunden aus Bochum, dem mehrfach in einer Filiale des Discounters im Stadtteil Laer das Verhalten eines Mitarbeiters aufgestoßen sei.

Nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter müssen bei Lidl eine Maske tragen. (Symbolbild) Foto: dpa / Lino Mirgeler

Der habe seine Maske unter dem Kinn getragen. Damit konfrontiert habe der Lidl-Angestellte die Maske über die Nase gezogen. Doch ein weiterer Satz habe das Fass zum Überlaufen gebracht.

-----------------

-----------------

Lidl-Mitarbeiter platzt der Kragen

So habe der Lidl-Kunde das Verhalten des Disounter-Mitarbeiters in einem anschließenden Gespräch mit einem Freund als „dumm“ bezeichnet.

Daraufhin geschah das Unfassbare: Der Lidl-Angestellte habe ihn angerempelt und anschließend durch den Laden nach dem Filialleiter gerufen. Der habe den Bochumer daraufhin des Ladens verwiesen.

----------------------------

----------------------------

