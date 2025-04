Leon Goretzka hat keine Chance – FC Bayern schiebt Bochum-Hammer einen Riegel vor

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe und sorgte bei den Fans für große Begeisterung. Die diesjährige Eiche des Maiabendfests in Bochum wird von niemand Geringerem als der VfL-Bochum-Legende Leon Goretzka gestiftet (mehr dazu erfährt man hier).

Jedes Jahr wird der Maibaum in Bochum von jemand anderem gestiftet. Im vergangenen Jahr war es das Einkaufszentrum Ruhrpark und im Jahr 2023 die „WAZ“. Dieses Jahr hat Leon Goretzka die Ehre. Eine Anfrage, über die sich Goretzka extrem gefreut und diese dankbar angenommen hat, wie er selbst in einem Video berichtet.

Bochum: Übergabe des Maibaums findet später statt

Bisher war es jedoch unklar, ob Leon Goretzka an den Feierlichkeiten in Bochum teilnehmen wird, um, wie es Tradition ist, die Eiche nach dem Festumzug entgegenzunehmen. Jetzt herrscht jedoch Gewissheit, wie Stefan Vahldieck, der Vorsitzende der Maiabendgesellschaft, gegenüber der „WAZ“ ankündigte. Leon Goretzka wird nicht persönlich beim Maiabendfest in Bochum anwesend sein.

Grund ist, dass der FC Bayern München am selben Tag um 15.30 Uhr ein Heimspiel in der Bundesliga hat. Ein Spiel, das Goretzka, der seit 2018 bei FC Bayern München unter Vertrag steht, selbstverständlich nicht verpassen kann.

Wegen des Spiels findet daher auch die Übergabe der Eiche an den Fußballspieler aus Bochum etwas später statt. Statt wie üblich am Abend nach dem Festumzug, um 17 Uhr, kann der Maibaum wegen des Spiels des FC Bayern München, erst um 18.15 Uhr an Leon Goretzka überreicht werden.

Leon Goretzka wird sich per Video dazuschalten

Fans aus Bochum sollten jedoch nicht allzu enttäuscht sein, dass Goretzka nicht persönlich an den Feierlichkeiten teilnehmen kann. Wie Vahldieck gegenüber der „WAZ“ berichtet, wird er nämlich „in welcher Form auch immer, an der Veranstaltung teilnehmen“. Auch wenn er nicht persönlich vor Ort sein kann, wird sich Goretzka daher per Video aus München zuschalten. Dadurch kann man trotzdem sehen, wie ihm der Maibaum überreicht wird.

Wo genau der Maibaum dieses Jahr schlussendlich eingepflanzt wird, steht auch schon fest, denn diesen Ort hat sich Leon Goretzka persönlich gewünscht. Den Ort, der die neue Heimat der Eiche werden soll, erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“ >>>