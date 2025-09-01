Kommunalwahl in NRW: Das sind die OB-Kandidaten in Bochum

Die Kommunalwahl in NRW steht schon bald an. Am 14. September können Wahlberechtigte ihre Kreuzchen machen. Schon jetzt ist klar, dass es einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin in Bochum geben wird, da der amtierende OB Thomas Eiskirch (SPD, Grüne) nicht erneut antritt.

Wer sich für das OB-Amt in Bochum bewirbt und wofür die Bochumer ihre Stimme am Tag der Kommunalwahlen in NRW sonst noch abgeben, erfährst du hier.

Für das BÜNDNIS 90 und die Grünen (SPD, Grüne) wirft Jörg Lukat seinen Hut in den Ring. Der Polizeipräsident außer Dienst mit Geburtsjahr 1962 kommt ursprünglich aus Polsum (Recklinghausen), wohnt aktuell aber in Herten. Kein „echter“ Bochumer, aber als ehemaliger Polizeipräsident jahrelang für die Stadt im Einsatz, liegen ihm besonders die Themen Bildung, Sicherheit und „das Füreinander“ am Herzen. „Ich will, dass wir gut miteinander leben und uns gegenseitig helfen.“

Dr. Andreas Bracke tritt für die CDU an. Er ist bereits stellvertretender Bezirksbürgermeister für Bochum Südwest. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und für unsere Stadt als Oberbürgermeister zu kandidieren“, so der Diplomingenieur von 1969. „Bochum ist nicht nur meine Heimat, sondern eine Stadt mit Herz und gewaltigem Potenzial. Wir brauchen mehr wirtschaftliche Dynamik, stärkeren sozialen Zusammenhalt, fließenden Verkehr und eine bürgernahe Verwaltung. Dafür möchte ich mit ganzer Kraft arbeiten.“

Wiebke Köllner trat 2017 in DIE LINKE ein und avancierte dort von Kreisvorstand zur Kreissprecherin und wurde schließlich 2020 Mitglied im Landesvorstand NRW. Sie ist außerdem Mitglied bei Verdi und dem Bochumer Bund sowie bei Health for Future Ruhrgebiet. Die gelernte Altenpflegefachkraft arbeitet freiberuflich als Pflegedozentin und unterstützt Greenpeace und Ärzte ohne Grenzen. Mit ihrem Geburtsjahr 1995 ist sie die jüngste Kandidatin. Bezahlbares Wohnen und soziale Gerechtigkeit stehen auf ihrem Zettel. „Die Realität in unserer Stadt ist für viele Menschen hart: Die Mieten steigen, der Strom wird teurer, das Geld reicht oft nicht bis zum Monatsende. Gleichzeitig nimmt die soziale Spaltung zu. Während immer mehr in Armut leben, wächst auch die Zahl der Einkommensmillionäre. Dieser Entwicklung setzen wir ein klares Programm der Solidarität entgegen und stellen uns damit konsequent an die Seite der Menschen, die unsere Stadt am Laufen halten.“

Cornelia Heitmann tritt für die AfD an. Die Bochumerin ist examinierte Altenpflegerin von Beruf und Schriftführerin im Kreisvorstand ihrer Partei. Die wichtigsten Themen, die sie in Bochum angehen will: Verbesserung der Lebensqualität im Alter und mehr Bürgerbeteiligung bei sozialen und kulturellen Projekten. Zusätzlich möchte sie sich für eine vorausschauende und nachhaltige Politik einsetzen und legt besonders Wert auf die Themen Gesundheit und Soziales.

Die FDP-Kandidatin Susanne Anna Schneider ist eine Pharmareferentin aus Schwerte. Sie selbst will sich für wirtschaftliche Themen, mehr Fachkräfte und einen flüssigeren Verkehr in der Stadt einsetzen. „Bochum braucht wirtschaftlichen Schwung – und dafür müssen wir vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen von Bürokratie entlasten. Gleichzeitig müssen wir den Fachkräftemangel bekämpfen, indem wir in die Kinderbetreuung investieren, etwa durch mehr Flex-Kitas. Und auch der Verkehr in unserer Stadt muss flüssiger und schneller werden – mit passgenauen Angeboten für alle: Autofahrer, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer und Fußgänger.“

Ergebnis der Kommunalwahlen 2020

Bei der vergangenen Wahl für das OB-Amt in Bochum konnte sich Thomas Eiskirch (SPD, Grüne) mit 61,76 Prozent gegen Christian Haardt von der CDU durchsetzen, der 20,34 Prozent der Stimmen holte.

Das Endergebnis bei der Ratswahl 2020 in Bochum:

SPD: 33,7 Prozent (-5 Prozent)

Grüne: 22,2 Prozent (+9,4 Prozent)

CDU: 20,8 Prozent (-4,9 Prozent)

Die Linke.: 6,1 Prozent (-0,2 Prozent)

AfD: 5,6 Prozent (+2,1 Prozent)

UWG/Freie Bürger: 3,4 Prozent (+0,9 Prozent)

FDP: 3,3 Prozent (+0,5 Prozent)

Andere: 4,9 Prozent (-3 Prozent)

Was noch bei der Kommunalwahl in NRW gewählt wird

Neben der OB-Direktwahl für das Amt der kommunalen Hauptverwaltungsbeamtin beziehungsweise des kommunalen Hauptverwaltungsbeamten wird bei der Kommunalwahl in NRW auch die Zusammensetzung des Stadtrats und der Bezirksvertretungen Mitte, Wattenscheid, Nord, Ost, Süd und Südwest bestimmt.

Zusätzlich geben Bochumer ihre Stimme für den Integrationsrat, der politischen Interessenvertretung aller Migranten in der Stadt sowie für das Ruhrparlament (Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr, RVR) ab.