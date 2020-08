Kommunalwahl in Bochum 2020: Das Rathaus steht unter Denkmalschutz, der bisherige Stadtrat nicht. Es wird neu gewählt.

Kommunalwahl in Bochum: Offenes OB-Duell zwischen Rot-Grün und CDU

Am 13. September 2020 wählt auch Bochum im Rahmen der NRW-Kommunalwahlen einen neuen Stadtrat und Oberbürgermeister.

Das rot-grüne Bündnis tritt zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) an. Doch die CDU in Bochum setzt auf einen bekannten Herausforderer.

Kommunalwahl in Bochum 2020 mit OB-Wahl: Die Ausgangslage nach der Wahl 2014

Zunächst der Blick zurück auf die vergangene Kommunalwahl 2014 in Bochum. Seit dem Krieg ging die SPD bei jeder Kommunalwahl als stärkste Kraft hervor. Das blieb auch 2014 so, wenngleich die Sozialdemokraten zum zweiten Mal nicht die 40-Prozent-Marke überschreiten konnten. SPD und Grüne konnten dennoch ihre Koalition auch in dieser Wahlperiode fortsetzen.

Das Ergebnis der Bochumer Stadtratswahl 2014:

SPD: 38,7 Prozent (-0,2)

CDU: 25,7 Prozent (-1,7)

Grüne: 12,8 Prozent (+0,4)

Linke: 6,3 Prozent (-0,6)

AfD: 3,5 Prozent (erstmals angetreten)

FDP: 2,8 Prozent (-4,9)

UWG: 2,5 Prozent (-1)

Piraten: 2,1 Prozent (erstmals angetreten)

Sonstige: 5,6 Prozent (+2,4)

Im Bochumer Stadtrat saßen nach der Kommunalwahl 2014 auch jeweils ein Vertreter von NPD, ProNRW, Die Stadtgestalter, der Sozialen Liste Bochum sowie von Freie Bürger Bochum.

Bochum: Thomas Eiskirch gewann 2015 die Oberbürgermeister-Stichwahl – 2020 tritt er erneut an

Die vergangene OB-Wahl in Bochum fand abweichend von der Stadtratswahl im September 2015 statt. Die amtierende SPD-Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz trat nicht erneut an. Ihr Parteigenosse Thomas Eiskirch, damals Landtagsabgeordneter, kandidierte. In der Stichwahl konnte er sich gegen den CDU-Kandidaten Klaus Franz mit 53,1 Prozent durchsetzen.

Thomas Eiskirch ist damit das siebte sozialdemokratische Stadtoberhaupt von Bochum in Folge seit 1946. Ob die Stadt auch in der nächsten Wahlperiode fest in SPD-Hand bleibt, zeigt sich bei den anstehenden Kommunalwahlen.

OB-Wahl am 13. September 2020 in Bochum: Duell zweier Urgesteine

Entschieden wird die Oberbürgermeister-Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut zwischen SPD und CDU. Amtsinhaber Thomas Eiskirch geht als Favorit in das Duell der beiden Bochumer Urgesteine.

Thomas Eiskirch (SPD): Der amtierende OB wird auch von den Grünen im Wahlkampf unterstützt. Der 49-Jährige wurde zwar in Hagen geboren, wuchs aber in Bochum auf. Von 2005 bis 2015 vertrat er seine Stadt im Wahlkreis Bochum II als Landtagsabgeordneter. Er war wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Christian Haardt (CDU): Auch der 55-jährige Jurist mit Schwerpunkt Arbeitsrecht ist fest in Bochum verwurzelt. Von 2012 bis 2017 saß er als Listennachrücker für Norbert Röttgen im Landtag von NRW. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 versuchte er erfolglos als CDU-Direktkandidat in den Bundestag einzuziehen. Nun wagt er einen neuen politischen Anlauf als OB-Kandidat.

Weitere Bochumer OB-Kandidaten, aber ohne realistische Chancen auf den Chefsessel im Rathaus: Stadtrat Felix Haltt (FDP), Stadtrat Jens Lücking (UWG/Freie Bürger), Stadtrat Dr. Volker Steude (Die Stadtgestalter), Amid Rabieh (Linke), Ariane Meise (NPD), Günter Gleising (SOZIAL), Nils-Frederick Brandt (Die Partei).

Mehr Informationen über Bochum:

Die Großstadt im Herzen des Ruhrgebiets hat rund 365.000 Einwohner.

Die Ruhr-Universität Bochum zählt mit über 43.000 Studierenden zu den zehn größten Hochschulen in Deutschland.

Bekannt ist Bochum außerdem als Standort des Musicals „Starlight Express“, durch das Deutsche Bergbaumuseum, das Schauspielhaus, das Gastro-Viertel Bermuda3eck, den VfL Bochum sowie die Liebeserklärung von Herbert Grönemeyer an seine Heimatstadt mit dem Lied „Tief im Westen“.

-------------------------------

OB-Wahl in Bochum: Kommt es am 27. September 2020 erneut zu einer Stichwahl?

Nicht unwahrscheinlich ist es angesichts der neun OB-Kandidaten, dass niemand im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit holt. Für diesen Fall würde es, ebenso wie 2014, zu einer Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten kommen.

Sie würden dann am 27. September 2020 gegeneinander antreten, also zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der NRW-Kommunalwahl.

Kommunalwahl in Bochum 2020: Das alles wird am 13. September 2020 neu gewählt

Neben der Oberbürgermeister- und Stadtrat-Wahl werden auch die vier Bezirksvertretungen der Stadt neu gewählt. Darüber hinaus wird erstmals über die Sitzverteilung im neuen „Ruhrparlament“ abgestimmt, der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr.

Bürger aus Bochum mit Migrationshintergrund können zudem den Integrationsrat der Stadt neu wählen. Nicht wahlberechtigt sind hier allerdings Asylbewerber. (mag