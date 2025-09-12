Kommunalwahl in Bochum im Newsblog: Thomas Eiskirch geht – wer kommt?

Bei der Kommunalwahl in Bochum entscheiden die Wahlberechtigten am 14. September über die künftige Zusammensetzung ihres Stadtrats und der Bezirksvertretungen, außerdem über das neue Stadtoberhaupt. Denn Noch-Amtsinhaber Thomas Eiskirch (SPD) tritt nicht wieder an. Zugleich werden das Ruhrparlament und der Integrationsrat gewählt.

Die Zahl der Großstädte in NRW, in denen SPD-Oberbürgermeister im Chefsessel des Rathauses sitzen, ist in den letzten Jahren kleiner geworden. Ob es jetzt auch bei der Kommunalwahl in Bochum zu einem politischen Wechsel kommt, wird mit Spannung erwartet – ebenso das Abschneiden der AfD in der bisher von einer rot-grünen Ratsmehrheit „regierten“ Stadt.

Wir halten dich in diesem Newsblog über alle Entwicklungen und Ergebnisse bei der Kommunalwahl in NRW auf dem Laufenden.

+++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren +++

Kommunalwahl in Gelsenkirchen: Wer folgt auf Thomas Eiskirch?

++ Kommunalwahl 2025 in NRW: Wann, wo, wie? Alles Wichtige zur Wahl ++

Freitag, 12. September

8.45 Uhr: Aufregung unter jungen Menschen gibt es kurz vor der Kommunalwahl in Bochum. Viele haben von der AfD Post mit Wahlwerbung bekommen – so auch Caro Dassow aus dem Stadtteil Weitmar, wie die WAZ berichtet (>>> hier die Einzelheiten). Die 18-Jährige fragt sich: Woher hat die rechte Partei ihre Adresse? Tatsache ist jedoch, dass sich Parteien laut Bundesmeldegesetz Adressen völlig legal bei Meldebehörden beschaffen können. So ist es auch in Bochum geschehen.

Donnerstag, 11. September

18.35 Uhr: Bei der Kommunalwahl in Bochum sind am 14. September rund 280.000 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Etwa 70.000 Bürger, also rund ein Viertel, haben dies bereits per Briefwahl getan. Noch bis Sonntag, 16 Uhr, können Briefwähler ihre Unterlagen am Haupteingang des historischen Rathauses in den Briefkasten werfen oder sie bis 18 Uhr im Briefwahlzentrum am Neuen Gymnasium abgeben.

Unzufriedenheit mit Wohnen, Wirtschaft, Integration und Straßen

Mittwoch, 10. September

10.25 Uhr: 67 Prozent der Wahlberechtigten in der Ruhr-Region (u.a. Bochum, Essen, Oberhausen, Duisburg, Gelsenkirchen, Herne) haben starkes oder sehr starkes Interesse an der Kommunalwahl. Das besagt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „infratest dimap“, über die der WDR berichtet. In der Region äußern sich demnach zwei Drittel der Menschen zufrieden mit ihrer Lebenssituation vor Ort. Während der öffentliche Nahverkehr (54 Prozent) und die Sicherheitslage (48 Prozent) noch wohlwollend betrachtet werden, bewerten nur 35 Prozent Einrichtungen wie Schulen und Kitas positiv. Ähnlich kritisch äußern sich die Befragten zum Wohnungsmarkt (32 Prozent positive Bewertungen), zur Wirtschaftslage (31 Prozent) und zur Integration von Ausländern (30 Prozent). Besonders unzufrieden zeigen sich die Wahlberechtigten in Bezug auf die Verkehrswege, die nur 23 Prozent für gut befinden.

Wenn es darum geht, welchen Parteien die Menschen in der Ruhr-Region Ruhr zutrauen, kommunale Probleme zu lösen, liegen die CDU (19 Prozent) und SPD (18 Prozent) fast gleichauf. Dahinter folgt die AfD mit 11 Prozent.

Dienstag, 9. September

10 Uhr: Die Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl in Bochum im Überblick: Jörg Lukat (für SPD und Bündnis 90/Die Grünen), Andreas Bracke (CDU), Wiebke Köllner (Linke), Cornelia Heitmann (AfD), Jens Lücking (UWG), Susanne Schneider (FDP), Lena Bormann (Die PARTEI), Nadja Zein-Draeger (für Volt und Die Stadtgestalter), Sahver Münch (parteilos), Pardis Parinejad (parteilos). Mehr Informationen zu den OB-Kandidaten in Bochum bekommst du hier >>>

Ergebnis der Kommunalwahlen 2020:

Thomas Eiskirch (SPD) ist seit 2015 Oberbürgermeister von Bochum. Mit 62 Prozent schaffte er 2020 klar die Wiederwahl. Mit diesem Rückhalt hätte er womöglich auch bei der jetzigen Kommunalwahl in Bochum sein Amt verteidigen können – doch diese Überlegung spielt keine Rolle. Eiskirch tritt nicht wieder an. „Wann braucht diese Aufgabe wieder einen frischen Blick und neue Energie?“, fragte er sich vor einem Jahr. Die Antwort: Nach rund 25 Jahren als Berufspolitiker wolle sich der frühere Landtagsabgeordnete nun zurückziehen. Er wolle gehen, solange es noch nicht zu spät ist, anstatt an Funktionen und Ämtern zu „kleben“. So wie Eiskirch von SPD und Grünen gemeinsam getragen wurde, schicken die beiden Parteien bei der Kommunalwahl 2025 in Bochum den früheren Polizeipräsidenten Jörg Lukat ins Rennen.

Das Endergebnis der Ratswahl 2020 in Bochum:

SPD: 33,7 Prozent (-5 Prozent)

Grüne: 22,2 Prozent (+9,4 Prozent)

CDU: 20,8 Prozent (-4,9 Prozent)

Die Linke.: 6,1 Prozent (-0,2 Prozent)

AfD: 5,6 Prozent (+2,1 Prozent)

UWG/Freie Bürger: 3,4 Prozent (+0,9 Prozent)

FDP: 3,3 Prozent (+0,5 Prozent)

Andere: 4,9 Prozent (-3 Prozent)

Mehr News: