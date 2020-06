Kindesmisshandlung in NRW: Ein Opfer und sein Kampf um Gerechtigkeit – „Es ist eine Schande“

Hattingen. Wieder einmal schockiert ein Fall von Kindesmissbrauch in NRW. Diesmal in Münster. Auch das Jugendamt steht in der Kritik. Es hatte trotz der bekannten Vorstrafen des Haupttäters, der als Kopf des Kinderschänderrings gilt, den zehnjährigen Sohn der Lebensgefährtin nicht aus der Familie genommen.

Dennis Engelmann machen solche Meldungen ein ums andere Mal fassungslos. Der 27-Jährige ist selbst als Kind erniedrigt und misshandelt worden. Das Jugendamt habe in seinem Fall darüber hinweggesehen, sagt er.

NRW: Dennis Engelmann kämpft um Gerechtigkeit

Seit zwei Jahren kämpft Engelmann um Gerechtigkeit. Es ist ein steiniger Weg. Doch der junge Mann aus Hattingen (NRW) ist überzeugt, dass er ihn gewinnen kann.

Denn inzwischen, da ist sich Engelmann sicher, hat er genug Beweise zusammen, um endlich seine Adoptiveltern vor Gericht zu sehen.

Schläge mit Kochlöffel und bloßer Hand

Rückblick: Mit zwei Jahren wird Engelmann von seiner Mutter abgegeben, er kommt in eine Pflegefamilie, später in noch eine, die dritte adoptiert ihn schließlich.

Doch von seinen Adoptiveltern sei er systematisch erniedrigt und misshandelt worden. Er berichtet von Schlägen, mal mit dem Kochlöffel, mal mit der bloßen Hand. Oft ohne einen für ihn ersichtlichen Grund.

Das Jugendamt hätte das alles wissen können, doch die zuständige Mitarbeiterin habe darüber hinweggesehen, ist Engelmann überzeugt: „Die Frau vom Jugendamt war mit meinen Adoptiveltern befreundet.“

Erstmals nach sieben Jahren hat er Ende Mai seine Adoptivmutter wiedergesehen. Ein Wiedersehen, dass Dennis Engelmann einige schlaflose Nächte bereitet hat.

Ende 2009 war er mit 18 Jahren aus der Familie geflohen. Unter den Misshandlungen leidet er noch heute. Er ist nach wie vor in therapeutischer Behandlung. Die Diagnose der Psychotherapeuten: posttraumatische Belastungsstörung, die einhergeht mit Depressionen. Der gelernte Erzieher ist deswegen inzwischen arbeitsunfähig.

Gutachten attestiert Borderline-Persönlichkeitsstörung

Dennis Engelmann hat einen Verein zum Kinderschutz gegründet. Foto: privat

Im Frühjahr 2018 zeigt Engelmann seine Adoptiveltern, deren Namen er längst abgelegt hat, an. Die Staatsanwaltschaft erhebt daraufhin Anklage wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Doch Anfang des Jahres der Schock für den 27-Jährigen: Das Amtsgericht lehnt die Eröffnung des Hauptverfahrens ab!

Auch das Essener Landgericht, an das sich Engelmann in nächster Instanz wendet, hat im April eine Prozesseröffnung abgelehnt. Sie berufen sich auf ein Gutachten, dass Dennis Engelmann eine Borderline-Persönlichkeitsstörung attestiert. Er gilt somit als aussageuntüchtig. Die Erinnerungen von Engelmann an all die Quälereien sind falsch und verzerrt, schlussfolgert das Gericht.

Engelmann will zur Not vor das Bundesverfassungsgericht ziehen

Doch Engelmann will nicht aufgeben. Gemeinsam mit seinem Bochumer Anwalt Arne Michels hat er Ende April eine Anhörungsrüge vorgebracht.

„Uns liegt eine Beschwerde vor“, sagt Tim Holthaus, Sprecher des Landgerichts Essen. Mit einer Entscheidung sei zeitnah zu rechnen.

Engelmann sagt, er habe mittlerweile vier unbeteiligte Zeugen, die unabhängig voneinander seine Version der Misshandlungen bezeugen können. Er will zur Not vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Um seinen langen Weg für Gerechtigkeit zu gewinnen.

Misshandlungsopfer gründet eigenen Verein

Dabei geht es ihm längst nicht mehr nur um seinen eigenen Kampf um Gerechtigkeit. Er hat den Verein „Kinderseelenschützer e.V. - Gemeinsam gegen Kindesmisshandlung“ gegründet und setzt sich ein, wenn Kindern Unrecht getan wird.

Vor allem die Arbeit der Jugendämter verfolgt er aus eigener Erfahrung kritisch. „Das Amt für die Schwächsten in unserer Gesellschaft arbeitet ohne Kontrolle. Es fehlen Prüfstellen oder eine Fachaufsicht von unabhängig agierenden Experten“, bemängelt er.

„Es ist kein Zufall, dass in NRW so viel aufgedeckt wird“

Der Verein setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Opfer gestärkt werden. „Selbst glaubwürdige Opfer müssen sich begutachten lassen. Und Täter kommen nicht selten mit Bewährung davon. Das ist eine Schande“, so Engelmann.

NRW-Innenminister Herbert Reul sagte nach der Aufdeckung des Missbrauchsfalles in Münster: „Kindesmissbrauch ist Mord. Nicht körperlich, aber seelisch.“ Worte, die bei Dennis Engelmann Zustimmung finden: „Es ist kein Zufall, dass in NRW so viel aufgedeckt wird. Weil die Ermittler gute Arbeit leisten.“

Doch an anderer Stelle sieht Engelmann nach wie vor viel Nachholbedarf. Dazu will er, wenn nötig, den Finger in die Wunde legen.