Kemnader See Bochum: DAS ist schon bald am beliebten Ausflugsziel möglich

Film ab am Kemnader See in Bochum! Während die sommerlichen Open-Air-Kinos dieses Jahr wegen des Coronavirus gestrichen sind, gibt es im Ruhrgebiet immer mehr Autokinos – so auch am Kemnader See in Bochum.

Der Kemnader See in Bochum: Wo dieses Jahr das Zeltfestival Ruhr ausfällt, findet bald eine andere Attraktion statt. (Archivfoto) Foto: imago images / blickwinkel

Kemnader See bekommt riesiges Autokino

Wegen des Coronavirus wird der Frühling und Sommer am Kemnader See in Bochum nicht ganz so wie sonst – doch dafür gibt es dort ab Mittwoch das „Autokino am Kemnader See.“

Auf dem Gelände zur Stadtgrenze Bochum und Witten findet sonst das Zeltfestival Ruhr statt. Aber dieses Jahr steht dort eine über 200 Quadratmeter große Leinwand, auf der bis mindestens Anfang Juni täglich Blockbuster wie „Pulp Fiction“, „Joker“ oder „Die Eiskönigin 2“ laufen.

Autokino unterliegt Corona-Auflagen

Insgesamt ist Platz für 439 Fahrzeuge, deren Halter sich wegen der Corona-Krise an strenge Auflagen halten müssen.

So müssen die Fahrzeugtüren und -fenster geschlossen bleiben und jeweils nur maximal zwei Personen aus fremden Haushalten im Wagen Platz nehmen (ausgenommen Ehegatten, Lebenspartner und Minderjährige). Wenn ein Besucher das Auto verlassen muss, beispielsweise um auf die Toilette zu gehen, muss er einen Mundschutz tragen.

Ab Mittwoch gibt es auch am Kemnader See ein Autokino, ähnlich wie hier auf dem Flughafen Essen-Mülheim. (Archivfoto) Foto: imago images/Ralph Lueger

Hier findest du das Kino-Programm

Vor Ort gibt es kalte Getränke und Snacks, die bereits vorher online bestellt und bezahlt werden und dann per Drive-In-Schalter abgeholt werden können. Aber auch bis zum Filmbeginn, der immer zum Einbruch der Dunkelheit stattfindet, bringen die Mitarbeiter (mit Mundschutz und Handschuhen) Bestellungen bis an die Autotür.

Als Autokino-Auftakt läuft am Mittwoch der Ruhrpott-Klassiker „Bang Boom Bang“. Einlass ist wie jeden Abend ab 19.30 Uhr – das aktuelle Programm und den Ticketverkauf findest du >>>> hier.