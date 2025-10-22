Katzen-Babys sterben im Tierheim Bochum – dramatischer Hilferuf

Bei diesem Anblick schmelzen die Herzen von Katzen-Liebhabern dahin. Kleinste Flauschwesen saugen genüsslich an einer Nuckelflasche, noch ganz verletzlich mit geschlossenen Augen.

Eigentlich sollten sie an den Zitzen ihrer Mama hängen. Doch die war kurz nach der Geburt verstorben. Deshalb landete der Katzen-Wurf im Tierheim Bochum. Hier stehen die Tierpflegenden jetzt vor einer großen Herausforderung.

Tierheim Bochum versorgt Katzen-Babys

Insgesamt nahm das Tierheim Bochum sechs Kitten auf. Leider seien zwei der Katzen-Babys allerdings bereits verendet. Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung hofft, dass man die verbliebenen Katzen nun durchbringen kann.

„Unsere Tierpflegerin steht dafür auch Nachts regelmäßig auf, denn es muss alle 2- 3 Stunden gefüttert werden und danach das Bäuchlein massiert, damit die Ausscheidungen stattfinden können“, erklären die Verantwortlichen. Alles Aufgaben, die normalerweise in die Mutter übernehmen würde. Unabhängig vom körperlichen Einsatz hat das Tierheim Bochum jetzt eine große Bitte.

Tierheim Bochum bittet um Hilfe

So hoffen die Tierschützer auf die Hilfe von Katzenfreunden, die bei der Aufzucht der Katzen mit Katzenmilch-Spenden unterstützen. Gesucht werde ein bestimmtes Produkt der Marke „Royal Canin“, das das Tierheim Bochum auf seine Wunschliste gepackt habe. Ein anderer Milchersatz komme aus Gründen der Verträglichkeit nicht infrage.

Viele Katzenfreunde sichern dem Tierheim Bochum bei Facebook Hilfe zu. „Ach Gott armen Mäuschen“, kommentiert einer gefasst und berichtet: „Mein kleiner Kater war 7 Wochen alt, als ich ihn aus super schlechter Haltung geholt habe. Musste ihm auch alles beibringen und mit Katzenaufzuchtmilch füttern.“ Seine Erfahrung macht aber allen Hoffnung: „Jetzt ist er ein prächtiger Kerl geworden.“ Alle hoffen, dass das Tierheim Bochum am Ende ein ähnliches Fazit ziehen kann.