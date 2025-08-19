Noch mehr Katzen aus verwahrloster Wohnung! Tierheim Bochum verliert Kampf um Kitten

Das Drama im Tierheim Bochum nimmt einen tragischen Verlauf. Wie wir berichteten, landeten kürzlich 14 Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung beim Tierschutzverein an der Kleinherbeder Straße in Bochum.

Doch dabei blieb es nicht, wie das Tierheim Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. So wurden nachträglich noch zwei Kater aus der Wohnung befreit. Der Zustand der Tiere war dramatisch. „Mittlerweile ist leider ein Kitten trotz Intensiv-Betreuung verstorben“, gibt Tierpflegerin Sophie Reifer ein trauriges Update.

Tierheim Bochum beschreibt dramatische Zustände

Die gute Nachricht. Den anderen Katzen gehe es den Umständen entsprechend gut. Die Tiere seien bei einer Haltekontrolle sichergestellt worden. Es stellte sich schnell heraus, dass die Besitzer mit den Katzen offensichtlich komplett überfordert waren. Die Tiere hätten sich ungeplant vermehrt, auch Inzucht sei nicht ausgeschlossen.

Wie das Tierheim in einem eindrücklichen Video zeigte, waren die Katzen voller Flöhe und in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Die Halter hätten sich die medizinische Behandlung der Tiere nach eigenen Angaben nicht leisten können. All diese Informationen sind nun beim Veterinäramt gemeldet worden. Jetzt muss das Tierheim das aufholen und zumindest das Leben der verbliebenen neun Kitten und 6 erwachsenen Katzen retten.

Zwei Katzen in Intensiv-Betreuung

Den meisten von ihnen gehe es grundsätzlich gut. Nur zwei der Kitten seien vorsichtshalber noch in Intensiv-Betreuung einer Tierpflegerin aus dem Tierheim Bochum. Die beste Nachricht am Dienstag: „Die Flöhe sind endlich alle besiegt.“

Das Tierheim Bochum muss seit der Aufnahme der Katzen-Horde satte 111 Katzen versorgen, die meisten davon in Quarantäne. „Eine echte Herausforderung, weil unsere Quarantäne ja viel zu klein ist“, erklärt das Tierheim Bochum bei Facebook. Ein Neubau sei schon in Planung und soll im nächsten Jahr gebaut werden. „Dafür brauchen wir dann eure Unterstützung.“ Du möchtest dem Tierheim Bochum mit einer Spende helfen? Hier findest du alle notwendigen Informationen >>>