Bei Bauarbeiten am alten Verwaltungsgericht in Bochum ist ein Kampfmittel entdeckt worden. (Archivbild)

Kampfmittelfund in Bochum: Bereich in der Innenstadt abgesperrt

Bochum. Seit 15 Uhr herrscht Ungewissheit darüber, was sich an der Abriss-Baustelle des alten Amtsgerichts in Bochum in der Erde verbirgt.

Bei Baggerarbeiten ist ein metallischer Gegenstand entdeckt worden. Dabei könnte es sich um ein Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg handeln. Ob nur eine Mörsergranate oder eine Fliegerbombe, das ist noch nicht klar.

Kampfmittelfund in Bochum: Bombe oder Handgranate?

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg ist alarmiert und auf dem Weg zur Viktoriastraße. Gegen 18 Uhr soll der Experte eintreffen und den Gegenstand begutachten, so die Polizei Bochum.

___________________

Mehr Themen aus Bochum:

Mann (21) nötigt Freundin zum Sex und filmt – dann wird es noch schlimmer

Notruf bei der Feuerwehr! Als die Einsatzkräfte aus dem Fenster schauen, sehen sie bereits die Flammen

Sorge um Bermuda-Dreieck – jetzt geht die Stadt gegen Shisha-Bars vor

___________________

„Erst dann ist eine abschließende Einschätzung des Gegenstandes und zu weiteren Maßnahmen möglich“, heißt es in einer Mitteilung. Der Nahbereich rund um den Fundort ist aktuell gesperrt. (mb)