Hund in Bochum: Vierbeiner vor Tierheim ausgesetzt - plötzlich ist er verschwunden

Mitarbeiter des Tierheims in Bochum staunten nicht schlecht als sie am Dienstagmorgen zur Arbeit kamen.

Traurig genug, dass es Menschen gibt, die ihre Tiere nicht persönlich im Tierheim abgeben möchten – sondern sie lieber einfach vor der Tür anbinden.

Noch schlimmer, wenn der Hund dann weg ist: Denn die Tierheim-Mitarbeiter fanden am Dienstagmorgen in Bochum zwar einen Strick und ein Hunde-Halsband, aber keinen dazugehörigen Hund.

Hund in Bochum: Facebook-Suche bringt Erfolg

„Der Hund muss sich aus dem Halsband gewunden haben“, sagt Carmen Decherdt, Leiterin des Tierheims. Zunächst sei man den Zaun des eigenen Geländes abgegangen. Die Vermutung lag nahe, dass der Hund einfach in Richtung der anderen Tierheimhunde gelaufen war – doch Fehlanzeige.

Auf Facebook veröffentlichte das Tierheim daraufhin eine Suche nach dem Tier – und das brachte den erhofften Erfolg.

Denn die Hundedame, zu der Strick und Halsband wohl gehörten, befand sich in Obhut des Tierheims „Arche Noah – Tiere in Not“ in Witten. Decherdt vermutet, dass der Hund aufgegriffen worden sei, man aber nicht gewusst habe, welches Tierheim zuständig gewesen wäre: Witten oder Bochum. Soweit voneinander entfernt sind die Heime nämlich nicht.

Es wurde dann die Größe des Halsbandes und des Hundes überprüft und „Happy“, wie die Hunde-Dame getauft wurde, von den Bochumern in Obhut genommen.

Hund in Bochum: Mehr Tiere ausgesetzt

Es ist nicht das erste Mal, dass seit Frühling 2020 ein Hund einfach vor dem Tierheim angebunden wurde, sagt Carmen Decherdt. „In der letzten Zeit waren es so viele Hunde wie noch nie zuvor“, sagt sie. Insgesamt vier Stück habe das Tierheim gefunden, bis dahin waren nur sehr wenige Einzelfälle über viele Jahre zu verzeichnen.

Hund in Bochum: Hund vor Tierheim ausgesetzt - dann ist er plötzlich weg Foto: privat/Facebook

Dabei müssen Tierbesitzer keine Angst haben, dass die Tierheim-Betreiber über sie urteilen: „Ich verurteile Menschen nicht, die sagen, sie wollen das Tier nicht mehr oder können nicht damit fertig werden“, sagt Decherdt.

Auch mit Corona habe die Zunahme im vergangenen Jahr eher weniger zu tun: „Das waren alles ältere Hunde, keine gerade angeschafften Welpen“, erklärt sie.

Hund in Bochum: Happy End für „Happy“?

„Happy“ ist übrigens noch nicht ganz so glücklich: Zusätzlich zu ihrem ohnehin traurigen Schicksal ist die Hündin auch noch krank und muss sich deshalb in den kommenden Tagen einer OP unterziehen.

Dann heißt es „Daumen drücken“, damit „Happy“ auch endlich ein richtiges „Happy End“ in den richtigen Händen bekommt. (evo)