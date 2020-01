Hund: Paar aus Bochum benutzt eigenes Tier – für diese kriminelle Tat

Bochum. Das ist einfach dreist! In Bochum wurde ein Hund ohne sein Wissen zum Komplizen bei einem Einbruch in eine Bäckerei.

Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, hatten den Hund einfach vor dem Geschäft angebunden - und ließen sich so vor möglichen Zeugen und Passanten warnen.

Hund wird ohne Wissen zu Komplizen

Am Donnerstagmorgen um 4.45 Uhr bemerkte ein Zeitungsbote eine offene Tür einer Bäckerei im Bochumer Stadtteil Langendreer. Davor saß unschuldig ein kleiner Hund - der von Herrchen und Frauchen offenbar tief in den kriminellen Sumpf gezogen wurde.

Denn beim Eintreffen des Zeitungsboten traten eine Frau und ihr Begleiter aus der Tür der Bäckerei. Dort lösten sie die Leine des angebunden Hundes und verschwanden in die Dunkelheit. Den Hund hatten sie offenbar dazu genutzt, sich frühzeitig warnen zu lassen.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung - inklusive Hund

Als die Polizei am Tatort eintraf, fehlte von ihnen bereits jede Spur. Zwar trafen die Polizisten wenig später ein polizeibekannter Mann mit Hund an, nach der Feststellung der Personalien wurde er jedoch wieder entlassen. Er versicherte gegenüber den Beamten, nicht an dem Einbruch in die Bäckerei beteiligt gewesen zu sein.

Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach dem Duo und seiner tierischen Begeleitung. Dazu hat sie eine Beschreibung der Täter sowie des Hundes veröffentlicht:

Mann: etwa 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, Kapuze, weiße Turnschuhe

Frau: schlank, schulterlanges blondes Haar

Hund: klein und gescheckt

Wie sie in die Bäckerei eingedrungen sind, ist der Polizei noch ein Rätsel. Bei ihrem Einbruch erbeuteten sie zwei Kassen sowie diverse Getränke.

Wenn dir am Donnerstagmorgen das Trio in Bochum-Langendreer aufgefallen ist, melde dich doch bitte bei der Polizei unter 0234 / 909 8210. (dav)