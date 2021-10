Hund in Bochum: Trauriger Geburtstag für „Lilly“ – keiner will die Hündin adoptieren

Bochum. Die Geschichte von diesem Hund aus Bochum rührt zu Tränen!

Vierbeiner „Lilly“ muss bereits ihren zweiten Geburtstag hintereinander im Tierheim verbringen – und wartet noch immer sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer. Doch bisher hat niemand den Hund abgeholt.

Niemand möchte Lilly haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Press

Hund in Bochum: Kein neuer Halter für Lilly?

Am 24. Oktober gab es bereits die zweite Geburtstagsfeier für Lilly. Der nun zehn Jahre alte Amerikanische Staffordshire Terrier-Boxer – von den Mitarbeitern liebevoll „Sahnehäubchen“ genannt – lebt schon länger im Heim des Tierschutzvereins Bochum, Hattingen und Umgebung e.V.

Lilly feiert Geburtstag im Tierheim. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hans Lucas

Das Tierheim versucht nun zum Anlass des Geburtstags von Lilly ihr ein neues Zuhause zu suchen. „Leider ist das jetzt schon mein zweiter Geburtstag in Folge, den ich im Tierheim verbringen muss“, schreiben die Mitarbeiter in einem Facebook-Post. „Daher wünsche ich mir zu diesem Anlass, endlich ein eigenes Zuhause, das warm und herzlich ist. Ein Zuhause, in dem ich willkommen bin, geliebt werde und das mich nie wieder gehen lassen will.“

Hund in Bochum: Tierliebhaber sind begeistert von Lilly – „Och, ist die süß“

Wer sich für die Hündin interessiert, sollte jedoch einiges wissen. Lilly ist kastriert und unternehmungslustig. Sie kann über längere Zeit alleine bleiben, braucht dafür jedoch einen Ausgleich.

Als „Einzelprinzessin“, wie das Tierheim sie bezeichnet, duldet sie keine anderen Hunde in ihrem neuen Heim. Außerdem sei sie nur „bedingt“ für Familien mit Kindern geeignet. Außerdem hat die Hündin ein Problem mit einem Auge und zwinkert sehr viel. Das würde sie jedoch nicht einschränken, so das Tierheim.

In den Kommentaren unter dem Post wünschen viele der Hündin Glück bei der Suche nach einem neuen Zuhause und einen schönen Geburtstag. „Happy Birthday!“ schreibt eine Userin. Eine andere wünscht Lilly, dass sich ihr Wunsch bald erfüllen wird. „Och ist die süß“, kommentiert eine andere. Solltest du dich für Lilly interessieren, dann findest du auf tierheim-bochum.de noch weitere Informationen. (mbo)

