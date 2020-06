Hund in Bochum streunt im Garten – plötzlich wird es dramatisch

Ein Hund in Bochum hatte sich in eine missliche Lage gebracht. Er musste sogar von der Feuerwehr befreit werden.

Bochum. Großer Schreck in Bochum!

Ein Hund hatte seine Besitzerin am Montag ganz schön in Atem gehalten. Dabei fing alles ganz harmlos an: Wild tollten Hundedame Taya und ihre Besitzer im Garten ihres Hauses in Bochum. Dabei steckte die Hündin ihren Kopf in ein herumliegendes Kunststoffrohr – und plötzlich war die Sorge groß.

Hund in Bochum plötzlich in misslicher Lage

Hunde sind bekanntlich echt neugierige Vierbeiner, alles wird beschnüffelt, aufs gründlichste berochen und auf links gekrempelt. Vor allem bei jungen Hunden sind der Spieltrieb und der Wissensdurst ausgeprägt. Dass Hündin Taya sich damit jedoch einmal in so große Schwierigkeiten bringen würde, hätte ihre Besitzerin wohl wirklich nicht erwartet.

+++ Hund: Frau findet zurückgelassenen Vierbeiner und nimmt ihn mit – das bereut sie nun zutiefst +++

Denn nachdem die junge Hundedame ihren Kopf in ein im Garten liegendes Kunststoffrohr gesteckt hatte, gab es plötzlich kein vor und zurück mehr: Sie stecke fest. Sofort versuchte ihre Besitzerin den Hund aus seiner misslichen Lage zu befreien – doch vergeblich.

Hundedame Taya in ihrer misslichen Lage. Zum Glück wurde sie wenig später bereits befreit. Foto: Feuerwehr Bochum

Selbst mit Zange, Säge und anderen Werkzeugen konnte sie die Toya nicht befreien. In ihrer Verzweiflung rief die Besitzerin deswegen die Feuerwehr.

Hausmittel befreit Hündin aus misslicher Lage

Endlich wieder zurück in den Armen ihren Besitzerin. Foto: Feuerwehr Bochum

Gegen 18.15 traf der Trupp mit vier Einsatzkräften an dem Garten in Bochum ein. Die Lösung des Problems war dann jedoch überraschend einfach. Die Helfer griffen zu einem altbewährten Hausmittelchen.

Sie mischten etwas Wasser mit einigen Spritzern Spülmittel und … zack! Taya konnte sich aus dem Rohr befreien und kehrte glücklich in die Arme ihrer Besitzerin zurück.

-----------------------------

Mehr aus Bochum:

Bochum: Frau geht mit Hund Gassi – unfassbar, was sie in einer Plastiktüte findet

Bochum: Lauter Knall scheucht Anwohner aus dem Bett – DAS war passiert

Ruhr Uni Bochum: Wissenschaftler forschen an Covid-19 – und verfolgen dabei DIESE neue Strategie

-----------------------------

Die Feuerwehr Bochum freute sich über den Einsatz mit „Happy End“ und hält auch einen mit einem Augenzwinkern versehenen Ratschlag parat, den die Hündin beim nächsten Mal lieber beherzigen solle: „Steck deine Nase nicht in fremde Dinge“. Toya wird der Vorfall sicher Lehre genug gewesen sein... (dav)