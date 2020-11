Hund in Bochum: Frau ist nachts mit Auto unterwegs – und macht eine traurige Entdeckung

Wie aus dem Nichts taucht der Hund auf einer Landstraße in Bochum plötzlich auf. So gegen 19 Uhr, als eine Frau mit ihrem Auto in der Landschaft unterwegs ist.

Der Hund fällt ihr sofort auf. Doch dann macht sie eine traurige Entdeckung.

Hund: Frau macht traurige Entdeckung

Als es ihr auffällt, stoppt sie das Auto und macht von ihrem Sitz aus Fotos. „Mit Foto an die Polizei Bochum geschickt“, schreibt sie darunter und ergänzt: „Gerade gesehen, Hordel Karbeisermannsweg“. Damit möchte sie auf ein womöglich entlaufendes Tier aufmerksam machen – es funktionert.

Sofort schalten sich weitere Facebook-Nutzer ein und kommentieren.

---------------------------------------------------------------

Mehr Themen zum Hund:

+++ Hund in NRW: Schreckliche Tierquälerei! Frau hört Vierbeiner jaulen und macht schreckliche Entdeckung +++

+++ Hund: Besitzerin wegen stinkendem Vierbeiner verzweifelt – am Ende ist alles ganz anders +++

+++ Hund: Frau will mit ihrem Mops in den Aufzug steigen – dann passiert etwas Schreckliches +++

---------------------------------------------------------------

Hund: Ratschläge aus dem Netz – Post wird geteilt

„Bitte sichern“, schaltet sich ein Nutzer ein. Die Facebook-Nutzerin postet daraufhin: „Rennt weg, sobald die Autotür aufgeht.“

„Keine Fleischwurst im Handschuhfach?“, fragt daraufhin eine weitere Nutzerin als humorvollen Ratschlag. „Mach ich morgen früh sofort, war schon aufgegessen“, geht die Frau auf den Witz in der öffentlichen Facebook-Gruppe ein.

Als die Frau abends in Bochum mit ihrem Auto unterwegs ist, entdeckt sie den Hund. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seeger

Andere Nutzer teilen den Post fleißig, um so eine Reichweite aufzubauen und dem Tier eventuell zu helfen.

---------------------------------------------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------------------------------------------------------

Hund: Kritik aus dem Netz

Es ist zwar dunkel, doch der Hund ist deutlich zu erkennen. Die Besitzer dürften ihren Schützling auf jeden Fall wiedererkennen können, falls der Vierbeiner tatsächlich entlaufen ist.

Doch neben den Ratschlägen gibt es auch Kritik auf seitens der Facebook-Nutzer. Eine Frau fragt beispielsweise mit Nachdruck: „Ja gesehen und warum nicht angehalten und gesichert? Was nützt das Video etc. wenn er draußen noch umherirrt und am Ende noch überfahren wird“ – und sorgt damit für mächtig Diskussion.

+++ Hund: Kind lässt Welpen angekettet zurück – dahinter steckt ein trauriges Schicksal +++

Ein paar Stunden später meldet sich die Facebook-Nutzerin unter ihrem Post erneut, um ein Update zur Lage zu geben. „Habe heute morgen den angrenzenden Wald abgesucht, den Hund aber leider nicht mehr gesehen.“

+++ Hund liegt im Maul von Alligator – unglaublich, was sein Besitzer dann macht +++

„Vielleicht war sein Herrchen in der Nähe“, hofft eine weitere Nutzerin. Nach Angaben der Frau sei die Polizei informiert. (ali)