Hunde-Schicksal bricht Tierheim Bochum das Herz – „Das tut einem in der Seele weh“

Die Mitarbeiter des Tierheim Bochum werden tagtäglich mit schlimmen Tierschicksalen konfrontiert. Jedes Tier hat seine ganz individuelle Geschichte. Viele davon gehen ans Herz – so wie das Schicksal von Hund Kasa.

Ein liebevolles neues Zuhause für seine Vierbeiner finden: Das ist die Aufgabe des Tierheim Bochum. Teilweise jahrelang warten die tierischen Bewohner darauf, endlich von einem liebevollen Herrchen oder Frauchen adoptiert zu werden. Und solange das nicht geschehen ist, kümmern sich die Pfleger vor Ort aufopferungsvoll um Hund, Katze und Co.

Kasa möchte ein neues Zuhause

Um den Tieren möglichst schnell ein neues Zuhause zu suchen, lässt das Tierheim Bochum nichts unversucht. Jetzt teilten die Pfleger in den sozialen Netzwerken eine Such-Anzeige für Hund Kasa. Der Vierbeiner braucht dringend feste Besitzer, die sich gut um ihn kümmern.

„Ich falle nicht jedermann um den Hals, ich bin eine ganz sensible und treue Seele, solange man mir die nötige Kennenlernzeit gibt. Meinen Bezugspersonen folge ich wie ein Schatten, taue richtig auf, springe, spiele und tobe“, verfasste das Tierheim Bochum einen Facebook-Beitrag, welcher aus der Sicht des Hundes geschrieben wurde.

Kasa hat eine schlimme Vergangenheit

Doch wegen ihrer Vergangenheit hat Kasa Probleme mit fremden Menschen und kann es nicht ausstehen, wenn man ihm die Hand hinhält oder sich vorbeugt. „Dann vergeude ich auch keine Zeit mehr mit Drohen, sondern schnappe nach dem, der mich gruselt. Auch Umweltreize und fremde Hunde überfordern mich. Ich brauche dringend einen festen Halt in meinen Leben – bis dahin trete ich schon mal gerne in den Hungerstreik.“

Der Facebook-Post löst bei zahlreichen Tierfreunden eine emotionale Reaktion hervor: „Ich wünsche dir von Herzen ein Zuhause, in dem man dich nimmt, wie du bist. In Hoffnung geteilt“, „Das tut einem in der Seele weh. So ein süßer Kerl. Ich wünsche dir alles Gute“ und „Du Hübsche. Hoffentlich findet sich für dich das passende Körbchen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Diesen Wünschen kann man sich eigentlich nur anschließen.