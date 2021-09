Hunde-Drama in Bochum: Frauchen will mit Vierbeiner Aufzug fahren – und begeht fatalen Fehler

Bochum. Dramatischer Hunde-Einsatz für die Feuerwehr Bochum am Montagnachmittag. Eine Hunde-Halterin wählte gegen 16.40 Uhr den Notruf.

Die Dame wollte mit ihrem Vierbeiner in einem Bürogebäude an der Massenbergstraße in Bochum mit dem Aufzug fahren. Dabei unterlief ihr allerdings ein folgenschwerer Fehler.

Hunde-Drama in Bochum: Leine in Aufzugtür eingeklemmt

So stieg die Hunde-Besitzerin im Keller des Gebäudes in den Aufzug. Mit der Leine in der Hand ging das Frauchen wohl davon aus, dass ihr Gefährte mit einsteigt – doch weit gefehlt.

Erst als sich die Aufzugstür schloss, bemerkte sie, dass der Hund ihr nicht gefolgt war. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung, wodurch der Hund immer weiter nach oben gezogen wurde.

--------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

--------------------

Voller Panik stoppte die Hunde-Besitzerin dann im Erdgeschoss den Lift. Sie blockierte die Lichtschranke, damit der Aufzug sich nicht weiter bewegt und rief die Feuerwehr Bochum um Hilfe.

Die Feuerwehr Bochum befreite den Hund aus seiner misslichen Lage. Foto: Feuerwehr Bochum

Feuerwehr Bochum kann Hund retten

Wenig später – Momente des bangen Wartens, die sich für das Frauchen wie eine Ewigkeit angefühlt haben müssen – trafen die Einsatzkräfte ein und konnten Entwarnung geben. Der Hund hing zwar vollkommen hilflos und verängstigt an der Leine hochgezogen bis zur Oberkante der Fahrstuhltür. Doch er war wohlauf.

Glück im Hunde-Unglück in Bochum

Die Feuerwehr-Leute befreiten den Vierbeiner vorsichtig mit einer Schere aus seinem Geschirr, das ihm womöglich das Leben gerettet hat.

--------------------

--------------------

Kaum auszudenken, was passiert wäre, hätte der Hund ein normales Halsband um den Hals gehabt. So konnten die Retter den Hund unverletzt seiner überglücklichen Besitzerin übergeben. (ak)