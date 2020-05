Herne: Streit eskaliert – Frau sticht mit Messer auf Ex-Freund ein! Not-OP

Herne. In Herne ist am Donnerstagabend ein Beziehungsstreit eskaliert.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Frau (34) in den späten Abendstunden in einer Wohnung am Westring auf ihren Ex-Partner (40) eingestochen haben. Das teilte die Polizei Bochum mit.

Herne: Frau sticht auf Ex-Partner ein

Dabei fügte sie ihm mit einem Messer eine Rückenverletzung zu.

Not-Op, aber stabiler Zustand

Nachdem der Notarzt das Opfer zunächst versorgte, musste der Herner noch in der Nacht in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zurzeit befindet sich der 40-Jährige in einem stabilen Gesundheitszustand.

Nach der Festnahme der Tatverdächtigen nahmen die Bochumer Staatsanwaltschaft und eine Ermittlungskommission des Bochumer Kriminalkommissariats 11 die Arbeit auf.

Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Erste Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt haben sich nicht erhärtet. In den Mittagsstunden am Freitag wurde die 34-Jährige nach der Vernehmung wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. (pg)