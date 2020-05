Herne/NRW: Tödlicher Streit zwischen Paar! Mann soll Lebensgefährtin getötet haben

Ein Streit zwischen einem Paar in Herne (NRW) ist in der Nacht zum Freitag tödlich geendet. Eine 34-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, starb die Frau aus Herne (NRW) durch massive Gewalteinwirkung.

Unter Verdacht steht der Lebensgefährt (39) der 34-Jährigen. Die Polizei konnte den Mann in der Wohnung der Toten in Herne-Wanne in der Kolpingstraße unverletzt festnehmen.

Herne: Verdächtiger in U-Haft

Noch am Freitag wurde die Tote obduziert und die Todesursache durch Gewalt festgestellt. Der Verdächtige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Eine Mordkommission ermittelt nun. (jg)