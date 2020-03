Herne: Bauernhof in Flammen! Feuerwehr mit dringender Warnung

Auf einem Bauernhof an der Stadtgrenze von Bochum und Herne brennt es. Mehrere hundert Meter steht die Rauchsäule über dem Betrieb.

Herne. Großbrand in Herne! Auf einem Bauernhof nahe der Stadtgrenze zu Bochum steht ein Bauernhof in Flammen. Mehrere hundert Meter reicht die Rauchsäule in den blauen Himmel.

Die Feuerwehr ist aktuell mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Davon stammen 50 Kräfte von der Feuerwehr aus Bochum sowie 50 weitere aus Herne.

Herne: Feuerwehr mit dringender Warnung

Aktuell läuft der Einsatz vor Ort noch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr zudem eine Warnung an die Anwohner herausgegeben.

So kann es zu starker Geruchsbelästigung kommen Fenster und Türen sollten deswegen besser geschlossen bleiben. (dav)