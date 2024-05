Herbert Grönemeyer in Bochum: Absoluter Wahnsinn vor Konzert – Fans rasten komplett aus

Herbert Grönemeyer im Ruhrstadion Bochum. Das ist immer etwas Besonderes. Im Juni gibt sich der 68-Jährige gleich viermal hintereinander die Ehre in seinem „Wohnzimmer“. Und das aus gutem Grund: Es ist das 40-jährige Jubiläum seiner legendären Platte „4630 Bochum“.

Und kurz vor den Jubiläumskonzerten brachen in Bochum alle Dämme. Mitten drin: Herbert Grönemeyer.

Herbert Grönemeyer beschwört das Wunder von Bochum

„Volle Kraft voraus und tiefenentspannt im Abschluss mit einem Pulsschlag aus Stahl. Mein Herz schlägt mit Euch und meine Zuversicht kennt keine Grenzen.“ Mit diesen Worten hat Herbert Grönemeyer dem VfL Bochum und seinen Fans vor dem Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf Mut zusprechen wollen.

Vor Grönemeyer-Konzert macht die Nachricht in Bochum die Runde – Fans aus dem Häuschen

Doch der Schuss ging erst einmal gewaltig nach hinten los. Nach der 0:3-Klatsche im Hinspiel stand der VfL Bochum mit dem Rücken zur Wand. Doch kein Grund für Herbert Grönemeyer, die Hoffnung aufzugeben. „Mit einem Messer im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Hause. Respekt für die Fortuna, aber warum nicht ein blaues Wunder!“, beschwor der Sänger vor dem Rückspiel noch einmal den Fußball-Gott. Und dieses Mal sollte es klappen.

Herbert Grönemeyer beschwor das Wunder von Bochum. (Archivbild) Foto: IMAGO/Frank Peter

„Herbert, das Orakel!“

Der VfL Bochum kam im Rückspiel zurück, egalisierte das 0:3 und setzte sich am Ende im Elfmeterschießen durch. Bochum hat den Klassenerhalt. In der Düsseldorfer Merkur-Arena und im Bermuda-Dreieck brachen daraufhin alle blau-weißen Dämme.

Und die Fans von Herbert Grönemeyer? Die erinnerten sich zurück an die zuversichtlichen Worte ihres Idols: „Herbert, das Orakel! Das blaue Wunder ist eingetreten!“, schrieb etwa Alec Voelkel, Sänger und Gründungsmitglied von „The BossHoss“. „Ich bin fix und fertig. Wer hätte das gedacht, dass die Fortuna den Aufstieg versemmelt!?“, kommentiert ein anderer Fan den VfL-Wahnsinn.

Die Stimmung bei den Konzerten im Bochumer Ruhrstadion im Juni dürfte durch den Klassenerhalt des VfL also überkochen. Bühne frei also für die nächsten unvergesslichen Momente in der Ruhrpott-Stadt.